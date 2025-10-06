Медия без
Израел експулсира Грета Тунберг, Васил Димитров и още 169 активисти

Членовете на флотилията за Газа бяха изпратени към Гърция и Словакия

Днес, 18:07
Активистката Грета Тунберг върви към самолета, с който бе експулсирана от Израел.
Външно министерство на Израел
Активистката Грета Тунберг върви към самолета, с който бе експулсирана от Израел.

Израел експулсира още 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа, която бе задържана на 2 октомври. Сред експулсираните е шведската активистка Грета Тунберг, както и българският гражданин Васил Димитров.

"171 допълнителни провокатори от флотилията, сред които и Грета Тунберг, са експулсирани днес от Израел към Гърция и към Словакия. Всички законни права на участниците в тази PR постановка бяха и ще бъдат напълно спазени", обявиха от израелското министерство на външните работи. Разпространени бяха и снимки на Тунберг, заедно с нейни съмишленици на международното летище "Бен Гурион". Те бяха облечени със сиви дрехи, които се използват в израелските затвори.

Сред експулсираните днес има също така граждани на Гърция, Италия, Франция, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сърбия и САЩ.

В събота вече бяха експулсирани други 137 членове на флотилията.

Първоначално флотилията Global Sumud включваше над 40 кораба и около 450 активисти, които се бяха отправили към Газа с хуманитарни помощи.

До момента се съобщава само за един инцидент със задържаните, при който е била приложена сила - един от активистите е ухапал сътрудничка от медицинската служба в затвора "Кциот".

