Израел задържа и българин във флотилията на Грета Тунберг

Грета Тунберг успя да се включи онлайн малко преди израелските ВМС да атакуват флотилията

Военноморските сили на Израел стартираха операция по прихващане на т.нар флотилията "Сумуд" - мисията, в която участва Грета Тунберг. Шведската активистка е задържана, тя и "нейните приятели" са невредими и се намират в безопасност, съобщи външно министерство на Израел. Всички задържани лица поетапно се отвеждат до пристанище Ашдод. Сред задържаните от израелските отбранителни сили е и българският гражданин Васил Николаев Димитров.

„Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео – съм отвлечен от израелските окупационни сили и съм държан против волята си“, заявява българинът във видеозапис, разпространен от хуманитарната флотилия.

Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул посети Васил Димитров. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред медии в Копенхаген по повод задържането на плавателни съдове от глобална флотилия, на борда на които има и български гражданин.

Министерството на външните работи пък съобщава, че българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до българския гражданин, задържан от израелските власти.

Флотилията от 47 кораба и повече от 500 активисти, се опитваше да пробие морската блокада и да достави хуманитарна помощ в Ивицата Газа.

Преди атаката Грета Тунберг записа видеопослание, в което обясни, че скоро ще бъде заловена. След това флотилията бе атакувана от 20 военни кораба от израелския флот и връзката с нея бе загубена.

Израелският флот предупреди, че флотилията "Сумуд" навлиза във военната зона и нарушава законната блокада.

Израел обвини флотилията в подкрепа на "Хамас". По-рано дори бе съобщено, че активистите може да бъдат изпратени в затвори с режим за терористите, а корабите, влизащи в състава на "флотилията на свободата", да бъдат конфискувани.

По-късно представители на флотилията съобщиха, че израелските военноморски сили проявяват срещу нейни плавателни съдове "активна агресия". "Плавателният съд "Флорида" бе блъснат нарочно във водата. "Юлара", "Метеке" и други съдове бяха обстрелвани с водни оръдия", написаха от флотилията "Сумуд" в приложението "Телеграм". Всички пътници на борда са невредими, се поясни в публикацията.

Флотилията "Сумуд" (ṣumūd е арабска дума, която означава "непоколебимост" или "устойчивост/издръжливост") е най-голямата гражданска хуманитарна флотилия, организирана някога. Корабите във флотилията тръгнаха от различни точки - Италия, Испания, Тунис, в тях има активисти, лекари, хуманитаристи от 44 държави от всички континенти.