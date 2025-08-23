Смърт на снимачната площадка спря "Емили в Париж" 

Заснемането на петия сезон на хитовата поредица на Netflix "Емили в Париж" беше преустановено след смъртта на помощник-режисьор във Венеция. Инцидентът стана само няколко дни преди края на снимките, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Помощник-режисьорът е 47-годишен италианец, който е колабирал на снимачната площадка потвърдиха представители на градската администрация. Медиците не са успели да го реанимират и властите подозират, че е получил сърдечен удар.

Кинематографистът е починал по време на заснемането на една от последните сцени в един от известните хотели в града – Danieli, пишат италиански медии. Според информациите той е роден във Венеция и е работил в международната филмова индустрия в продължение на много години. Общинският съвет изрази съболезнования на семейството му.

Все още не е ясно за колко време ще бъдат спрени снимките. Въпреки че действието на "Емили в Париж" – както подсказва и заглавието – се развива във френската столица, някои епизоди от новия сезон се снимат в Италия. Снимките във Венеция трябваше да продължат до понеделник, след като през май т.г. бяха заснети сцени в Рим. Netflix обяви, че премиерата на петия сезон е насрочена за дните преди Коледа.

Решението на сценаристите Емили да изостави Париж за сметка на Рим сериозно подразни френската столица и предизвика реакция от най-високо ниво – директно от Елисейския дворец. И това съвсем не е случайно: сериалът доведе до значителен ръст на туристите в Париж и допълнително го популяризира сред младото поколение.