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Швейцария отхвърли на референдум предложението за лимит на населението

Днес, 15:53
БГНЕС/ЕПА

Гражданите на Швейцария отхвърлиха инициативата за поддържане на населението под 10 милиона души до 2050 г. — това сочат предварителните резултати от референдума. Все още не са преброени всички гласове, но настоящата тенденция показва, че 55% от участниците са гласували „против“, а 45% - „за“.

Инициативата „Не на Швейцария с 10 милиона жители!“ бе внесена от дясноконсервативната Швейцарска народна партия. В нея се предвиждаха мерки, които да не позволят населението на страната, което в момента е около 9,1 милиона души, да надхвърли 10 милиона до 2050 г.

В държава, където чужденците съставляват повече от една четвърт от населението, приемането на инициативата щеше да доведе до значително ограничаване на имиграцията. Вносителите твърдят, че масовият приток на хора е причина за жилищната криза, растящите наеми, претоварения транспорт и задръстванията.

Критиците предупреждаваха, че подобна мярка може да нанесе сериозни щети на икономиката и отношенията на страната с Европейски съюз, който е основен търговски партньор на Швейцария. Правителството и парламентът също се противопоставиха на инициативата.

В Швейцария днес се гласува и по втори референдум, който цели да направи алтернативната военна служба по-малко достъпна и привлекателна. Дебатът се води на фона на усилията на много европейски държави да увеличат числеността на въоръжените си сили заради войната в Украйна и засиленото геополитическо напрежение.

Швейцария поддържа задължителна военна служба за мъжете, но от 1996 г. насам хората, които по съвест отказват да служат в армията, могат да изпълняват гражданска служба. След облекчаването на процедурите през 2009 г. броят на избиращите тази възможност постоянно нараства, което според властите започва да създава проблеми за армията.

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Ключови думи:

Швейцария, референдум

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