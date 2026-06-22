САЩ и Иран договориха пътна карта за мир

През първия ден на преговорите в Швейцария, САЩ и Иран изготвиха пътна карта към окончателното споразумение. Планира се то да бъде постигнато в рамките на 60 дни.

В резултат на срещата страните се споразумяха да създадат „Комитет на високо равнище“ — той ще контролира преговорите, а работните групи ще се занимават с ядрената програма на Иран, санкциите, мониторинга на изпълнението на споразуменията и уреждането на спорове.

САЩ и Иран ще създадат пряка линия за връзка, за да се избегнат инциденти и недоразумения в Ормузкия пролив и да се осигури безопасно преминаване на търговските кораби.

Катар и Пакистан, които действат като посредници, заявиха, че страните са се споразумели за механизъм за контрол върху прекратяването на военните операции в Ливан.

В изявление на Катар и Пакистан се посочва, че страните са постигнали „обнадеждаващ напредък“ и са създали механизъм за по-нататъшни технически преговори.

На практика преговорите ще продължат към края на седмицата на ниво технически групи.

Според външния министър на Иран Арагчи, благодарение на посредниците са отменени митата върху износа на ирански петрол и нефтохимически продукти, премахната е блокадата, размразени са активите и е стартиран план за възстановяване на Иран. „Неуморните усилия на посредниците донесоха значителен напредък в прекратяването на войната в Ливан“, написа Арагчи в социалните мрежи.