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Мрежа вербува тийнейджъри да убиват из цяла Европа

„Фокстрот“, която се свързва с Иран, зарибява младежите в социалните мрежи, твърди Би Би Си

02 Авг. 2026
Кадър от разследването на Би Би Си
Би Би Си
Кадър от разследването на Би Би Си

Мрежата „Фокстрот“ (Foxtrot Network) e организирана престъпна група, свързана с иранския режим, която стана известна с тактиката си „насилие като услуга“. Смята се, че от 2022 г. насам мрежата е отговорна за около 35 убийства, както и за редица нападения и опити за нападения срещу израелски цели в Европа, включително две с експлозиви и ръчни гранати, съобщава Би Би Си, цитирана от Би Ти Ви.

Организацията вербува тийнейджъри да извършват нападенията срещу пари, но почти никога не се налага да плаща, тъй като те често биват залавяни.

За нея е работил Йоханес Натланд, норвежки тийнейджър, който беше осъден за загвор за убийство в Лондон – за планирано убийство в Западен Йоркшир.

Според оперативна група на Европол, създадена за справяне с проблема – OTF GRIMM, младежите убийци се вербуват в социалните медии и получават инструкциите си по „геймифициран“ начин, имитирайки компютърните игри.

Анди Крааг, ръководителят на Европейския център за борба с тежката и организирана престъпност на Европол, го нарича „пресметнато възлагане на убийство на уязвими млади хора“.

OTF GRIMM в момента включва 11 държави, засегнати от влиянието на „Фокстрот“ – Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Исландия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

Лидерът на мрежата Рава Маджид е избягал от Швеция първо в Турция, а сега е базиран в иранската столица Техеран.

Полицията смята, че някои от атаките на групата са извършени за иранския режим, включително атака с ръчна граната срещу израелското посолство в Копенхаген, но други атаки са част от войната на „Фокстрот“ за наркотици.

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Ключови думи:

тероризъм, Иран, Би Би Си

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