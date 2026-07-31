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Испания върна повечето от нахлулите 60 000 нелегални мигранти

Мадрид беше принуден да използва армията за овладяване на ситуацията

31 Юли 2026Обновена
Десетки хиляди прекосиха границата на Испания с Мароко.
ЕПА/БГНЕС
Десетки хиляди прекосиха границата на Испания с Мароко.

Над 48 000 мигранти вече са се върнали в Мароко от испанския анклав Сеута, след като през последните дни десетки хиляди преминаха границата към испанската територия в Северна Африка, съобщи испанското вътрешно министерство, цитирано от БГНЕС.

Около 60 000 мигранти са влезли в Сеута от Мароко, съобщи по-рано председателят на регионалното правителство на анклава Хуан Хесус Вивас. Много от тях са преплували покрай малко гранично съоръжение, което се простира в Средиземно море, а 34 души са загинали при опита си да преминат. За да ги възпре, Мадрид мобилизира всички видове войски - сухопътните, военновъздушни и военноморски сили.

Сеута беше изправен пред хуманитарна криза. Кметът на града, Хуан Хесус Вивас, заяви, че приемните центрове са претоварени, като стотици хора спят на открито, а капацитетът на центровете за непридружени непълнолетни е натоварен на 2 400%. 

Пристигащите бяха толкова много, че събудиха опасения за повторение на кризата от 2021 г., когато около 10 000 мигранти навлязоха в Сеута в рамките на няколко дни.

 

Напливът на хиляди мигранти към испанския град Сеута идва седмица, след като Върховният съд на Испания забрани незабавното връщане в Мароко на мигранти, заловени при опит да попаднат в Сеута или Мелиля /другият автономен испански град на африканския континент/ по море. Съдът прие, че опростената процедура за т.нар. "гореща депортация" може да се прилага само спрямо хора, които се опитват да пресекат границата, преодолявайки физически заграждения като ограда например. Решението беше прието по дело на гражданин на Алжир, който през ноември 2024 г. бе заловен в морето и веднага предаден на мароканските власти, без официално съдебно решение, адвокат и възможност да поиска международна защита.

Сега задържаните в морето мигранти могат да бъдат депортирани само обичайна юридическа процедура, която отнема месеци, а понякога и години.

След решението на съда опитите на нелегални мигранти да попаднат в Сеута рязко се увеличиха. Отначало в града пристигаха по 100 на ден, а сега се стигна до кризата с почти 50 000 души за ден. Испанското МВР обяви, че мрежа от превозвачи е разпространила информацията за решението на съда, за да насърчи мигрантите да отидат в Сеута. Това бе потвърдено и от испанския премиер Педро Санчес. Днес той пристигна в Сеута, където беше бурно освиркан от местните жители. В изказването си пред местния парламент Санчес нарече ставащото "атака срещу териториалната цялост на Испания" и заяви, че правителството работи, за да върне възможно най-бързо всички нелегални мигранти в Мароко.

В социалните мрежи бяха публикувани и клипове как представители на мароканските власти отварят врати на лагер, за да пуснат мигранти на свобода, или направо охраняват камиони, от които слизат мигранти.

 

 

 

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Ключови думи:

Испания, Сеута, мигранти

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