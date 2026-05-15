Шефът на граничната сигурност на САЩ подаде оставка

Началникът на Граничния патрул на САЩ Майкъл Бенкс изненадващо подаде оставка. Този ход увеличи текучеството сред висшите служители по имиграцията в администрацията на президента Доналд Тръмп през последните седмици.

Не е посочена причина за напускането на Бенкс от най-висшия пост във федералната агенция U.S. Border Patrol (USBP), която е отговорна за сигурността на границите на САЩ. В прощално писмо до агентите на Граничния патрул той написа, че е време да се върне в дома си в Тексас и да се фокусира върху своето ранчо и семейстовото си, но че „завинаги ще бъде най-великият защитник“ на USBP.

В изявление комисарят по митническите и гранични въпроси на САЩ Родни Скот благодари на Бенкс за службата му „по време на един от най-предизвикателните периоди за граничната сигурност“. „В неговия мандат границата се трансформира от хаос в най-сигурната граница, виждана някога“, каза Скот, който ръководи агенцията майка на Граничния патрул - U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Бенкс беше близък с бившия министър на вътрешната сигурност Кристи Ноем, която Тръмп уволни през март. Той бе назначен на поста от Тръмп през януари 2025 г. Преди това две десетилетия е работил за Граничния патрул, преди да го напусне през 2023 г., за да стане шеф на граничната сигурност на ръководения от републиканците щат Тексас.

През март един от противоречивите висши служители на Граничния патрул - Грегъри Бовино, се пенсионира. Мястото му като координатор на политиките за имиграция и гранична сигурност на Белия дом зае Том Хоман.

Същевременно и.д. директор на Службата за имиграция и митнически контрол Тод Лайънс напуска в края на месеца. Администрацията вече обяви, че мястото му ще заеме Дейвид Вентурела, бивш служител по имиграцията, който е работил и за частната затворническа компания GEO Group.

Тръмп спечели изборите през 2024 г., обещавайки да ограничи незаконните преминавания на границата. За първата година на президента (от февруари 2025 до януари 2026 г.) по границите са били арестувани около 86 000 мигранти, докато година по-рано броят на задържаните е бил 956 000, според данни на правителството на САЩ, предаде Ройтерс.

В мандата на Бенкс, администрацията на Тръмп изпрати агенти на Граничния патрул в големи градове на САЩ, където те използваха агресивни методи, за да задържат хора, заподозрени в нарушения на имиграционния закон, и се сблъскваха с местните жители. При тези акции Бенкс не изпъкваше, за сметка на Бовино, който водеше екипите в градове, управлявани от демократите, като Лос Анджелис, Чикаго и Минеаполис.

Бовино заяви пред "Ройтерс", че Бенкс е бил в съюз с Кристи Ноем и понякога е влизал в конфликт със Родни Скот относно тактиките за прилагане на закона.