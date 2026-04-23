Броят на имигрантите в ЕС достигна рекордните 64,2 милиона

Броят на имигрантите, пребиваващи в Европейския съюз, достигна рекордно високо ниво от 64,2 милиона през 2025 г., което представлява увеличение с около 2,1 милиона в сравнение с предходната година, според доклад, публикуван от Центъра за изследвания и анализ на миграцията към RFBerlin, съобщи Ройтерс.

Цифрата се сравнява с 40 милиона през 2010 г., се посочва в доклада, цитиращ данни на Евростат и Агенцията на ООН за бежанците.

Германия остава страната с най-голям брой чужденци в ЕС – близо 18 милиона, 72 % от които са в трудоспособна възраст. Испания пък отбеляза най-бързия ръст в последно време, като броят на чужденците там се увеличи с около 700 000 и достигна 9,5 милиона.

Проучването посочва, че миграционните модели са неравномерни в целия блок, като Люксембург, Малта и Кипър се сблъскват с по-висок дял на имигранти спрямо размера на населението си.

Молбите за убежище също са концентрирани в определени страни, като Испания, Италия, Франция и Германия представляват близо три четвърти от всички молби.