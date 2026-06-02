Островът на Тръмп отново развълнува Албания

Интервю на Иванка Тръмп за подкаста на Дейвид Серна предизвика нови вълнения в Албания около идеята за превръщането на остров Сазан в огромен туристически комплекс.

Поне от година Сазан, разположен на входа на Вльорския залив, е известен като "Островът на Тръмп", защото Иванка Тръмп и съпругът ѝ Джаред Къшнър искат да направят инвестиция от около 1.4 млрд долара чрез фирмата за дялово инвестиране на Къшнър – Affinity Partners.

Сазан е с площ от около 1400 акра (над 5,6 кв. км) и по време на комунистическия режим на Енвер Ходжа той е бил военна база. Островът и сега е миниран и е осеян с около 3600 бетонни бункера и стари военни постройки, част от които инвеститорите планират да запазят и интегрират в дизайна.

В подкаста Иванка Тръмп подчерта, че островът ще бъде независим от външни мрежи и го описа като частен остров в Средиземно море. Планирано е комплексът да включва луксозни вили, хотели и яхтено пристанище, а управлението му да бъде поверено на световноизвестната верига за суперлуксозни еко-курорти Aman Resorts. Проектът се рекламира като устойчив, природосъобразен. Сега той няма изградена съвременна инфраструктура - неговата девствена субтропична природа и див ландшафт са се запазили именно поради десетилетията военна изолация.

Преди да започне каквото и да е строителство, албанската армия трябва напълно да изчисти острова от останали неразривени боеприпаси, сухопътни мини и химически оръжия, съхранявани там от ерата на Студената война.

Проектът за Сазан среща много съпротива по различни линии.

Той е обвързан и с допълнително строителство на сушата – на близкия полуостров Звърнец. Граждани протестираха снощи в албанската столица Тирана срещу застрояването на полуостров Звърнец. Демонстрантите оградиха с бодлива тел Министерството на вътрешните работи на Албания, в знак на протест срещу инцидент в Звърнец преди дни, при който служители на частна охранителна компания упражниха насилие срещу протестиращ.

Промените в законите за защитените зони, които правителството на Еди Рама направи, за да позволи строителството, предизвикаха масови граждански протести. Специализираната антикорупционна прокуратура на Албания (SPAK) стартира официално разследване заради съмнения за незаконно отнемане на земи и увреждане на екосистемата, в която гнездят редки птици и морски костенурки. Общо над 40 екологични организации от 28 европейски държави изпратиха официално отворено писмо до премиера Еди Рама с искане за незабавно спиране на проекта.

Европейската комисия обяви, че следи казуса отблизо. От Брюксел напомниха на Албания, че за да затвори Глава 27 („Околна среда и климатични промени“) по пътя към ЕС, страната трябва да докаже, че може да защитава бъдещите зони по "Натура 2000", а не да деградира девствени местообитания.

Премиерът Еди Рама твърдо защитава проекта, като уверява обществеността, че островът остава държавна собственост и не се продава, а проектът се развива под формата на публично-частно партньорство. Строителството ще бъде ограничено и ще залага на висок клас архитектура, изкуство и култура, а не на „затворени комплекси от бетон“. Инвестицията ще даде безпрецедентен тласък на албанската икономика, ще открие над 1000 работни места и ще превърне Южна Албания в основна луксозна дестинация в Средиземноморския басейн.