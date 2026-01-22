Медия без
Иванка Тръмп и съпругът й посетиха Албания с инвестиционна цел

Днес, 09:45
Иванка Тръмп и Джаред Кушнер в Египет през октомври
EPA/BGNES
Иванка Тръмп и Джаред Кушнер в Египет през октомври

Иванка Тръмп, дъщеря на президента на САЩ Доналд Тръмп, и съпругът ѝ Джаред Кушнер пристигнаха в крайбрежния град Вльора, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Според съобщенията те са били ескортирани при засилени мерки за сигурност от полицията и пребивават в района на Уи и Фтохта.

Съобщава се, че Джаред Кушнер ще проведе среща с архитектурна фирма, за да обсъди плановете за развитие и инвестиции на остров Сазан. Иванка Тръмп и съпругът ѝ Джаред Кушнер посещават Вльора не за първи път.

Двамата прекараха няколко дни в крайбрежния град по време на лятната си ваканция през юни.

На 27 декември 2023 г. голямата международна туристическа компания „Атлантик Инкюбейтър Партнърс“ (Atlantic Incubator Partners LLC), ръководена от Джаред Кушнер, внесе предложение в Албанската агенция за инвестиционно развитие (AIDA) за инвестиционен проект на остров Сазан.

На 30 декември 2024 г. компанията на Джаред Кушнер получи статут на стратегически инвеститор за изграждането на луксозен курорт на острова от Комитета за стратегически инвестиции, ръководен от премиера Еди Рама.

Според решението на Комитета за стратегически инвестиции (KIS), проектът на остров Сазан се очаква да включва инвестиция от 1,4 милиарда евро, като е планирано строителството да обхване 8% от острова или 45 хектара.

Стратегическият инвестиционен проект включва изграждането на ексклузивни вили с цел развитие на висок клас туризъм.

Остров Сазан се намира между Адриатическо и Йонийско море, стратегически позициониран на входа на залива Вльора в пролива Отранто между Италия и Албания.

