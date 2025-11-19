Медия без
Еди Рама се скара на британската вътрешна министърка

Той обвини Шабана Махмуд в "безпардонна демагогия" заради плановете за депортиране на албански семейства

Днес, 15:34
Албанският премиер Еди Рама
EPA/BGNES
Албанският премиер Еди Рама

Външната министърка на Великобритания Шабана Махмуд беше обвинена в "етническо стереотипизиране" и "безпардонна демагогия" от албанския премиер Еди Рама заради правителствени планове за депортация на албански семейства.

Еди Рама постави въпроса защо един политик от Лейбъристката партия може "да повтаря реториката на популистката крайна десница", след като служители на Махмуд посочиха 700 албански семейства, които трябва да бъдат депортирани. Махмуд търпи критики заради правителствени планове, които ще доведат до депортирането на семейства от Обединеното кралство, ако откажат парични стимули за връщане в собствената си страна.

Според албанския премиер това става в момент, когато Обединеното кралство и Албания са изградили едно от най-успешните партньорства в Европа по отношение на незаконната миграция. През лятото служители по граничната сигурност на Обединеното кралство бяха изпратени в Албания, Сърбия, Черна гора, Косово, Северна Македония и Босна и Херцеговина, за да изградят връзки и да съберат разузнавателна информация за нелегалната миграция. Западните Балкани се разглеждат като основен транзитен маршрут за опитващите се да достигнат Обединеното кралство.

Източник от албанското правителство заяви за британски медии, че действително има нарастващо напрежение между албанското и британското правителство, въпреки успешното сътрудничество по отношение на имиграционните политики. 

Министерството на вътрешните работи твърди, че във Великобритания има около 700 албански семейства, които нямат право да бъдат в страната, но досега не се е давало приоритет на изпращането им у дома.

Това не е първият път, в който Еди Рама критикува британски министър на вътрешните работи. През ноември 2022 г. той обвини Сюела Брейвърман в "подхранване на ксенофобия и насочване на вниманието към определена общност", когато тя обвини някои албанци в злоупотреба със законите за съвременното робство.

