В Русия се събудиха с ценови шок

В Русия поскъпва всичко и то с много

Новата 2026 г. поднесе на руснаците ценови шок. Повишението на данъците доведе до рязко поскъпване на стоки и услуги в цялата страна. Само увеличаването на ДДС от 20 на 22% ще доведе до ръст на цените от 0.8% според Централната банка, и 1%, според министерството на финансите. При някои стоки като електрониката ръстът може да стигне до 30%. Освен това поскъпват и комуналните услуги, ремонтът на автомобили, пътуванията, пишат The Moscow Times и Телеграм каналът "Агенцията".

Отделни доставчици вече уведомиха търговските вериги за повишението на цените. "Цените на едро ще се увеличат с 2-3% заради повишението на ДДС", казва пред "Комерсант" управляващият партньор на "Ванчугов и партньори" Алексей Ванчугов.

Заради повишаването на акцизите и по-високия ДДС се вдигат цените на алкохола. Бирата ще поскъпне с минимум 4%, водката - със 7%, виното - с 10-15%, изчислява президентът на сдружението "Алкопро" Андрей Московский.

Нехранителните стоки, особено вносните, могат да поскъпнат до 30% и заради ожесточения митнически контрол, казва шефът на Strategy Partners Роман Самойлов.

При електрониката оскъпяването идва и от старта на задължителната маркировка /от 1 март 2026 г./ и въвеждането на такса за утилизация /от 1 септември/. Поскъпването може да стигне до 25-30%, смята аналитикът от Mobile Research Group Елдар Муртазин.

Комуналните услуги през 2026 г. ще се увеличат с рекордните 13% от началото на войната срещу Украйна. Това ще стане на два пъти - през януари и октомври.

Сериозно поскъпване се очаква и при автомобилите - повишава се таксата за утилизация, която се начислява еднократно при покупката. "Като се прибави и по-високият ДДС, цената може да скочи с 10-12%", смята генералният директор на "АвтоСпецЦентър" Андрей Терлюкевич. А според търговския директор на "Интерлизинг" Андрей Осипов, повишението ще е в диапазона 5-15%.

Резервните части ще поскъпнат с 15% заради въвеждането на маркировка, увеличението на данъците и по-високите други разходи, казва директорът на Fit Service Татяна Овчинникова. Очаква се и повишение на задължителните застраховки с 5-8%, прогнозира президентът на Руския съюз на автозастрахователите Евгений Уфимцев.

Техническият преглед на автомобилите ще поскъпне средно с 9.7%, пресмята "Коммерсант".

Освен това министерството на промишлеността и търговията вече съгласува почти двойно увеличение на екотаксите.

Мобилните оператори започнаха да уведомяват клиентите си за предстоящо увеличение на цените. Т2 повиши най-масовата тарифа от 750 на 900 рубли, "Билайн" направи платен безлимитния интернет /4.5 рубли на ден/, а "Ростелеком" повиши цената на домашния Интернет на 60 рубли, пише РБК. При това в Русия редовно спират Интернет и са блокирани повечето популярни сайтове, за да се ограничи "западното влияние".

Увеличават се и цените на самолетните билети. Според оценката на директора на "S+Консалтинг" Любов Решетняк, без да се отчитат сезонните колебания, през 2026 г. те ще поскъпнат с поне 20%. Освен това Министерството на транспорта ще събира по 150 рубли от всеки пътник във фонд за реконструкция на летищата.

Сериозно поскъпване се очаква при имотите - най-вече заради намаленото предлагане. Според изследване на "Единен ресурс на строителите" и "Яков и партньори", квадратният метър в новопостроено жилище ще поскъпне средно с 6%. "На вторичния пазар имотите ще поскъпнат с 10-12%," прогнозира ръководителят на "Циан.Аналитика" Алексей Попов.

Цените на зъболекарските услуги ще скочат двойно от януари, а на фризьорските - с 1.5 пъти, изчислиха от браншовите съюзи. Това се дължи както на повишението на данъците, така и на поскъпването на всички материали, които се използват, повечето от които са вносни.

В прогнозите за увеличението на цените не са включени постоянното поскъпване и дефицитът на бензин, който обхваща все повече руски региони. Те са предизвикани от санкцииите заради войната срещу Украйна и успешните удари с украински дронове по руски нефтопреработващи заводи.