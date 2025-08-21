Медия без
В Русия вече продават бензин с купони

Поне 13% от мощностите на нефтопреработвателните заводи са загубени в резултат на ударите на украински дронове

Днес, 07:38
Гражданите вече не могат да купят бензин в окупирания Крим
Ударите на украински дронове по руски рафинери вече се отразяват драматично в някои части на Русия. В окупирания Крим и Забайкалието гориво по бензиностанциите няма. Скромните запаси се раздават на предприятията с купони, пишат телеграм каналите  ASTRA и "Крымский ветер". 

"В Краснокаменск на нито една бензиностанция няма бензин АИ-95. На бензиностанциите висят надписи, че той ще е достъпен само за предприятия и то по купони", пишат в социалните мрежи.

"Губернаторът" на Крим Сергей Аксьонов призна, че има проблеми. В ефира на телевизия "Крым 24" той обясни, че дефицитът е свързан с два фактора - съкращаването на обемите на производство на руските рафинерии и трудности с логистиката, тъй като голяма част от горивото се доставя с цистерни.

"В част от бензиностанциите в Крим се наблюдават проблеми с определени видове гориво. На първо място говорим за бензин АИ-95. Съвместно с федералното правителство предприемаме всички възможни мерки за купим необходимите обеми гориво и да стабилизираме цените", каза той. Но добави, че пълно възстановяване на пазара може да има само след края на войната срещу Украйна. "След края на специалната военна операция редица въпроси ще отпаднат и всичко ще се върне на предишното ниво", обобщи той.

Русия е загубила над 13% от мощностите на нефтопреработвателните заводи заради ударите на украински дронове, които се увеличиха през август и доведоха до спирането на поне четири крупни предприятия, пише The Moscow Times.

На 2 август след удар на дрон спря Новокуйбишевският нефтопреработвателен завод на "Роснефт" с мощност 8,3 млн. тона годишно. На 11 август същото направи Саратовският завод, чиято мощност е 5,8 млн. тона годишно. На 15 август преустанови работа Волгоградският нефтопреработвателен завод на "ЛУКойл", който е най-големият в южна Русия с капацитет 14,8 млн. тона годишно. Същият ден Самарският завод на "Роснефт" с мощност 8.5 млн. тона годишно спря да приема суровина. На 2 август Рязанският нефтопреработвателен завод, който най-крупният завод на "Роснефт" и снабдява с гориво и Москва, спря около половината от мощностите си.

Така за по-малко от три седмици Русия се лиши от 44,3 млн. тона от годишните си мощности, което е около - 13,5% от общия показател за страната, съставляващ 328 млн. тона годишно, по оценка на "Восток капитал". Според Reuters миналата година руските нефтопреработвателни заводи са преработили 267 млн. тона нефт, което е минималният обем за поселдните 12 години.

Според агенцията ремонтът на заводите на "Роснефт" в Рузан и Новокуйбишев ще заеме поне месец, а Самарският може да почне работа най-рано в края на август.

На този фон цените на бензина в Русия покоряват исторически рекорди. Цената на борсата в Санкт Петербург на бензин АИ-92 стигна 71.5 хиляди рубли за тон, а на АИ-95 - 80.43 хиляди рубли за тон. Само за ден котировките са се повишили с 1,33% и 2,2% съответно, а от началото на годината - с 38% и 49%. За да овладее ситуацията, руското правителство забрани изцяло износа на бензин до края на август, после удължи мярката до края на септември.

украински удари по руска територия, бензин

