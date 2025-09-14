Украински дронове удариха огромен нефтохим в Русия

Киришкият нефтохим се намира на 800 км от границата между Русия и Украйна

През нощта на 14 септември безпилотни апарати атакуваха Ленинградска област на Руската федерация. На територията на Киришкия нефтопреработвателен завод избухна пожар, съобщи губернаторът на областта Александър Дрозденко. „В района на Кириши бяха унищожени три дрона. Пожарът на територията на завода КИНЕФ, възникнал в резултат на падането на отломки от дрон, е ликвидиран. Пострадали няма“, написа той.

Според ASTRA, Киришкият нефтопреработвателен завод се смята за един от най-големите в Русия и е способен да преработва около 20 млн. тона нефт годишно.

Украинските Сили за безпилотни системи потвърдиха поразяването на Киришкия НПЗ.

В резултат на атаката на територията на предприятието е възникнал мащабен пожар, което се потвърждава от сателитни снимки на NASA FIRMS. Последиците от удара се уточняват.

Ударът е нанесен на разстояние 800 км от украинската граница. Този НПЗ е основен доставчик на нефтопродукти за Санкт Петербург, Ленинградска, Новгородска и Псковска област.

Украинският Генщаб потвърди атаката. В своето съобщение Генералният щаб пише, че Киришкият НПЗ произвежда около 80 вида нефтопродукти, включително автомобилни бензини, дизелово и авиационно гориво, и е „ангажиран с осигуряването на потребностите на въоръжените сили на РФ“.

През пролетта на тази година украински дронове вече атакуваха Киришкия НПЗ. Тогава властите съобщиха, че в резултат на „падането на отломки“ от безпилотници е била повредена външната конструкция на един от резервоарите на предприятието.

В Пермския край с дронове бе атакуван химическият завод „Кемикалс“ — един от основните производители на метанол в Русия. Предполага се, че е ударен новият цех, пуснат в експлоатация през 2023 година.

ЖП АВАРИИ

Украинското разузнаване твърди, че е организирало взривове по железопътната мрежа в Русия

Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна и Силите за специални операции на Украйна стоят зад взривовете, които се случиха на 13 и 14 септември по жп линиите в Орловска и Ленинградска област, съобщиха украински медии, позовавайки се на източници в разузнаването.

Според техни събеседници железопътните отсечки, където са станали взривовете, се смятат за „критично важни логистични звена“ за снабдяването на войските на РФ по харковското и сумското направления.

„В резултат на разрушаването на железопътната инфраструктура в тези участъци, руснаците ще изпитат значителни затруднения в логистиката, което от своя страна съществено ще се отрази на способността им да водят активни действия срещу украинските Сили за отбрана“, заявил източник на РБК-Україна.

В резултат на взрива по железопътната линия в Орловска област загинаха трима служители на Росгвардия, опитвайки се да обезвредят взривните устройства. При взрива в Ленинградска област локомотив с 15 цистерни е дерайлирал, а мишинистът е загинал.

Взривът в Орловска област парализира железопътното движение — пътници изнемогват във вагоните без храна и вода. По-специално транспортният колапс засегна връзката между Белгород и Москва. Задържани са 17 влака на далечни разстояния. Хората седят във влаковете повече от 12 часа.

Местни канали съобщават, че във вагоните е задушно. На пътниците не се предоставя храна и вода, а молбите им за информация остават без отговор.