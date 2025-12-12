Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Купянск — същия град, който по думите на руския президент Путин се намира под контрола на Русия.

„Днес - купянското направление, нашите воини, които тук постигат резултати за Украйна. Много руснаци говореха за Купянск - виждаме как стоят нещата. Бях там, поздравих момчетата“, заяви президентът .

По-рано Путин твърдеше, че Купянск в Харковска област уж от началото на ноември фактически е под контрола на руските военни. Последно преди 10 дни руският президент каза, че Русия е готова да гарантира безопасността на чуждестранните журналисти и да ги придружи из всички квартали на Купянск. Той заяви също така, че Купянск вече почти седмица се намира под контрола на руските войски.

По думите му „там има приблизително две хиляди сгради, водят се бойни действия, 600–650 сгради са в ръцете на руската армия и се осъществява настъпление“.

Въоръжените сили на Украйна са прочистили северозападната периферия на Купянск и блокират руската групировка в града, съобщава Deep State.

След като освободиха Радковка и Кондрашовка, както и след като поеха под огневи контрол Голубовка, ВСУ са успели да отрежат руската групировка в Купянск от основните ѝ сили, заявяват от Deep State. След това е извършено прочистване на Мирно и северозападните околности на Купянск.

В същото време руснаците продължават да удържат позиции в центъра на Купянск.

По-рано Русия заявяваше, че е превзела Купянск, но Зеленски каза, че градът е прочистен от „почти всички“ руски сили. Редица руски военни блогъри писаха за контраатаки на ВСУ в Купянск.