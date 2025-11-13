Мерц призова Зеленски за бързи мерки срещу корупцията

Германия очаква Украйна да направи много повече за борбата с корупцията. Това каза германският канцлер Фридрих Мерц на украинския президент Володимир Зеленски по телефона, след като голям корупционен скандал разтърси Киев, предадоха АФП и БГНЕС.

Украинското правителство трябва „енергично да напредва с антикорупционните мерки и по-нататъшни реформи, особено в областта на върховенството на закона“, каза Мерц на Зеленски.

На 12 ноември Зеленски уволни министъра на енергетиката и на правосъдието заради гигантска схема за пране на пари в енергийния сектор, който е подложен на руски атаки от почти четири години.

По време на телефонния разговор украинският президент разказа на Мерц за разследванията по скандала и „обеща пълна прозрачност, дългосрочна подкрепа за независимите антикорупционни органи, както и по-нататъшни бързи мерки за възстановяване на доверието на украинското население, европейските партньори и международните донори“, се посочва в изявление на канцлерството.

Германия е вторият по важност доставчик на помощ за Украйна, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г.

На 12 ноември говорителят на Мерц, Стефан Корнелиус, заяви, че Германия е „загрижена“ от настоящия скандал, особено защото „той засяга сектор, който е получил значителна подкрепа от Германия, а именно енергийната инфраструктура“. Въпреки това Корнелиус посочи, че „това няма да повлияе на плащанията от Германия“.

„В момента имаме доверие в украинското правителство“, че ще внесе яснота по скандала, каза говорителят и уточни, че между Германия и Украйна има „тясна комуникация“ по въпроса.

„Корупционният скандал в Украйна заплашва да се превърне в сериозна пречка пред приемането на страната в ЕС“, пише италианският La Repubblica.

Освен това, както отбелязва изданието, към правните трудности при използването в полза на Украйна на замразените руски активи се добавят и „съмнения как тези пари могат да бъдат използвани“.