Тръмп: Приближихме се към мирно споразумение

Срещата между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго във Флорида започна с половин час след определеното време за начало - в 20:35 ч. Тръмп посрещна госта на входа на имението си и направи кратко изявление пред журналистите. Преговорите траяха над 2 часа. След като приключиха, Тръмп и Зеленски разговаряха почти час във видеоконферентна връзка с европейски лидери.

„Обсъдихме конкретни стъпки за прекратяване на войната. Всички ние работим за справедлив и траен мир“, написа финландският президент Александър Стуб. Той съобщи, че в разговора са участвали още президентът на Франция Еманюел Макрон; премиерът на Великобритания Киър Стармър; канцлерът на Германия Фридрих Мерц; премиерът на Италия Джорджа Мелони;

президентът на Полша Карол Навроцки; премиерът на Норвегия; генералният секретар на НАТО Марк Рюте; председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Източник от украинската делегация казва за РБК-Украйна, че "това беше най-съдържателната среща между Тръмп и Зеленски".

В началото на пресконференцията Тръмп заяви, че страните много са се приближили към мирно споразумение. Володимир Зеленски каза, че е постигнато съгласие по над 90% от гаранциите за сигурност за Украйна и че е постигната голяма степен на детайлизация. Той добави, че през януари може да се състои среща между САЩ, Украйна и европейските страни във Вашингтон.

„Планът от 20 точки е съгласуван на 90%, гаранциите за сигурност от САЩ – на 100%, гаранциите от САЩ и Европа – на 90%, военният аспект – на 100%, а планът за икономическото възстановяване на Украйна се доработва“, каза Зеленски.

"Не бих казал, че въпросът за Донбас е решен. Но се приближихме", заяви Тръмп. Президентът на САЩ нарече въпроса за Донбас сложен, но отбеляза, че страните се приближават към неговото решаване. Той потвърди, че Русия иска цялата територия на Донбас и че по този въпрос, по думите му, е възникнала дискусия. „Трябва да се съгласуват позициите… Но струва ми се, че всичко се движи в правилната посока“, каза Доналд Тръмп.

Преди 3 часа Тръмп каза, че няма краен срок за сключване на мирно споразумение, но "това ще бъде добро споразумение". Американският президент потвърди, че след срещата пак ще разговаря с Владимир Путин и смята, че и Зеленски, и Путин искат да сключат сделка. Според Тръмп руският президент също иска край на войната, защото и Украйна нанася удари на Русия.

Час преди началото на преговорите американският президент съобщи в социалните мрежи, че е разговарял с руския си колега Владимир Путин.

"Току-що проведох много продуктивен разговор с Путин", написа Тръмп.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че телефонният разговор е бил по инициатива на президента на САЩ и е продължил около час. Тръмп е заявил, че „отново се е убедил в стремежа на Русия да стигне до политико-дипломатическо уреждане“. „Именно с оглед на това той възнамерява да изгради днешните си преговори със Зеленски“, допълни Ушаков.

Тръмп и Путин споделяли мнението, че предлаганият от Украйна и Европа вариант за временно прекратяване на огъня с цел провеждане на референдум води до протакане на войната. Киев следва „без да се бави“ да вземе решение, отнасящо се до Донбас. Путин се съгласил с предложението на Тръмп „да се продължи работата по уреждането на ситуацията около Украйна в рамките на специално създадени две работни групи“. Едната от тях ще се занимава с различни аспекти на проблемите на сигурността, а другата – с въпроси от икономическата сфера.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пък преди срещата с Тръмп е заявил пред европейски лидери, че не очаква Русия да се откаже от максималистките си искания и да се съгласи с предложения мирен план.

Това съобщават източници на Financial Times, присъствали на видео разговора. По думите им Зеленски е подчертал, че във връзка с това би искал да постигне засилване на натиска върху Русия от страна на Белия дом.

Кремъл вече даде да се разбере, че не е доволен от новата версия на мирния план, която е заменила варианта, подготвен през есента с участието на Москва. По-рано Путин е изисквал Украйна да се откаже от Донбас, но след като е изслушал доклад за превземането на Мирноград на 27 декември, е заявил, че темповете на руското настъпление „фактически свеждат до нула“ интереса му към изтегляне на Въоръжените сили на Украйна от региона, поради което той е готов да продължи войната.