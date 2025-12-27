Депутатът Юрий Кисел е от партията на Зеленски и основател на компанията "Квартал 95"

НАБУ извършва обиск в сградата на Върховната рада в офисите на депутатите от „Слуга на народа“ Юрий Кисел, основател на актьорската компания "Квартал 95" и близък приятел на Володимир Зеленски и Сергей Шефир, и Юрий Корявченков. Последният също е приятел на Зеленски още от времето на съвместната им работа в студиото „Квартал 95“. Обискира се също и офисът на партията "Слуга на народа". Държавната охрана в правителствения квартал е оказала съпротива на НАБУ, но все пак представителите на антикорупционната комисия са успели да влязат.

Депутатът Железняк, близък до НАБУ, съобщи в социалните мрежи, че под „групата народни депутати“, чието разобличаване днес беше съобщено от антикорупционните органи, се разбира народният депутат Кисел, близък до приятеля на Зеленски - Шефир.

НАБУ е подслушвало Кисел повече от две години, като е документирало и разговорите му с Шефир.

В късния следобед комисията разпространи официално съобщение, че в рамките на операция под прикритие е разобличила организирана престъпна група, в която са участвали депутати на Украйна.

„По данни на следствието участниците в групата системно са получавали неправомерна облага срещу гласуване във Върховната рада на Украйна“, се казва в изявление на антикорупционния орган. Следствените действия са се провели в помещенията на парламентарната комисия по въпросите на транспорта, съобщи депутатът Алексей Гончаренко.

Също така, по данни на медиите, следователите извършват обиск в конгресно-изложбения център „Парковий“, където се намира офисът на партията „Слуга на народа“.

В НАБУ определиха като недостоверна информацията в медиите, че следователите провеждат обиски при депутата Юрий Корявченков - бивш административен директор на „Квартал 95“.

Засега следователите не коментират информацията за обиск при депутата Юрий Кисел.

Украински медии твърдят, че след бягството от Украйна на Тимур Миндич - кинопродуцент и също основател на "Квартал 95" - разкрит миналия месец в аферата "Мидас гейт" с източване на енергийния сектор, именно Шефир контролира основните схеми за „усвояване“ на бюджетни потоци, както и процесите в държавните компании.

Ако НАБУ задържи Кисел, това ще бъде (както и в случая с Миндич) директен удар по най-близкото обкръжение на Зеленски, както и по опитите на президента да запази влиянието си върху икономическите и политическите процеси в страната въпреки корупционния скандал, коментира сайтът "Политика страны".

В началото на седмицата списание "Таймс" публикува статия за корупцията в Украйна със заглавие: „Как комедийната група на Зеленски се превърна в политически товар“.

В нея се казва, че „зависимостта на Зеленски от съюзници от времето на комедийната му кариера започва да се обръща срещу самия него“, а корупционните скандали с участието на най-близкото му обкръжение „застрашават да се превърнат в катастрофа за неговото президентство и за военните усилия“.

Изданието споменава слухове, че Андрий Ермак - доскоро шеф на президентската администрация - т.нар. неформален вицепрезидент на Украйна, чиято фирма е предоставяла юридически услуги на „Квартал 95“, продължава да работи за президента и след оставката на Ермак. По-специално се твърди, че те общуват по телефона, а Ермак е бил виждан на входа на президентската резиденция.

Народният депутат Гончаренко казва, че Ермак почти всеки ден посещава Зеленски: „Разбира се, той вече няма предишното си влияние, но постепенно започва да го възстановява“.

„Корупционни скандали е имало и преди, но сегашната криза е особено опасна заради близостта си до властовите структури, което предоставя на руските пропагандисти готови аргументи. Още по-важно е обаче, че тя може да предизвика въпроси у съюзниците на Украйна в момент, когато страната се нуждае от дългосрочен план за стабилизиране на фронта и икономиката“, се казва в статията.

Отбелязва се още, че още през първата година от президентството си Зеленски е нарушил предизборното си обещание, като е назначил на властови позиции 15 души от комедийното си минало. От тях към днешна дата вече са уволнени 9, включително Баканов и Шефир.

Сергей Шефир е украински сценарист, продуцент и политик, дългогодишен приятел и бизнес партньор на Володимир Зеленски, съосновател на студиото „Квартал 95“, който заемаше поста първи помощник на президента на Украйна от 2019 до 2024 г. Той беше ключова фигура в творческия екип и в политическата кампания на Зеленски, както и отговаряше за връзките на офиса на президента с бизнеса.

От 2013 г. Иван Баканов е бил ръководител на „Квартал 95“. От 2017 г. до средата на 2019 г. Баканов е бил председател на партията „Слуга на народа“, създадена от поддръжници на Зеленски. По време на предизборната кампания той е ръководил щаба на Зеленски.