Зеленски спешно ще лети за САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски вероятно ще пътува спешно до Флорида през следващите дни - за преговори с американското ръководство. Визитата му ще бъде в Мар-а-Лаго и може да се осъществи още на 28 декември, ако всичко върви по план, заяви източник на Kyiv Post. Axios също потвърди, че Тръмп ще приеме Зеленски в неделя.

Самият Зеленски написа днес: "Споразумяхме се за среща на най-високото равнище - с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!"

Снощи Зеленски разговаря с пратениците на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, като сам определи дискусията като задълбочен анализ на „форматите, срещите и графика“, необходими за спиране на кръвопролитията.

„Имаме някои нови идеи“, каза Зеленски и добави: „Някои документи са вече подготвени. Доколкото виждам, те са почти готови. А други документи са напълно готови“.

Главният преговарящ на Киев, Рустем Умеров, остана на линия с американската делегация късно в четвъртък, за да поддържа диалога, докато Зеленски предупреди, че „предстоящите седмици също може да бъдат интензивни“.

Зад кулисите западните столици обръщат внимание на нарастващия обем документи от страна на Киев. „Нивото на конкретика е по-високо, отколкото сме виждали досега“, заяви дипломат при условие за анонимност, но добави: „Най-трудните части – гаранциите за сигурност, тяхното прилагане и правните ангажименти на Русия – все още са в голяма степен нерешени.“

Стратегията е недвусмислена: Украйна изпреварва скептицизма на политиката „Америка на първо място“, като предлага готово решение, което съгласува интересите на Вашингтон в областта на сигурността с път за прекратяване на източването на западните хазни от войната.

Централно място в коледната офанзива на Зеленски заема мирният план от 20 точки – еволюция на предишната му „Формула за мир“. Това далеч не е просто предложение за прекратяване на огъня – това е цялостно преосмисляне на следвоенната държавност на Украйна в рамките на настоящия политически пейзаж във Вашингтон. Юрий Боечко, изпълнителен директор на базираната в САЩ застъпническа група Hope for Ukraine, нарече рамката „решаващ завой“, който придвижва Киев от стремежи към твърдо разписани реалности в сигурността.

Кремъл отговори с обичайната си предпазлива позиция. Говорителят на външното министерство Мария Захарова описа преговорите като „бавни, но стабилни“, но Русия остава голямата неизвестна по отношение на изпълнението. Западните служители остават скептични, отбелязвайки готовността на Москва да преговаря „принципно“, като същевременно избягва обвързващи ангажименти.