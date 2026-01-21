Зеленски остро критикува Европа и способността й за защита

„Миналата година тук, в Давос, завърших изказването си с думите: „Европа трябва да може да се защитава“. Измина една година – и нищо не се е променило. Все още сме в ситуация, в която съм принуден да повтарям същите думи. Всички обърнаха внимание на Гренландия, и това е разбираемо: повечето лидери просто не знаят какво да правят с това. И се създава впечатление, че всички просто чакат Америка да „прегори“ по тази тема. Надяват се, че всичко ще отмине от само себе си. Но какво, ако не? Какво тогава?“ – заяви президентът на Украйна в обръщение към участниците в Давос, след като приключиха преговорите му с Доналд Тръмп.

"Говореше се толкова много за протестите в Иран, но те бяха удавени в кръв. Светът не помогна достатъчно на иранския народ; той остана настрана. Докато политиците започнат да формират позиции, Аятолахът вече беше избил хиляди. Какво ще стане с Иран след тези кръвопролития? Ако режимът оцелее, това изпраща ясен сигнал към всеки насилник: убий достатъчно хора и оставаш на власт. Мадуро го съдят в Ню Йорк, но, извинете, Путин не е ли за съд? Защо Тръмп може да спира танкери от „сенчестия флот“ и да конфискува петрол, а Европа не го прави?", зададе риторични въпроси Зеленски.

"Европа обича да говори за бъдещето, но избягва действията. Никакви гаранции за сигурност няма да работят без САЩ!", каза украинският президент.

"Благодарен съм за „Коалицията на желаещите“. Благодаря, Киър. Благодаря, Еманюел. Благодаря на всички лидери в нашата коалиция. Трябва да направим всичко, за да може „Коалицията на желаещите“ да стане „Коалиция на действието“. Всички са много позитивно настроени. Но – винаги има „но“ – нужна е подкрепата на президента Тръмп, а без САЩ гаранциите за сигурност не работят", подчерта Зеленски.

„Ако вражески бойни кораби плават свободно около Гренландия - Украйна може да помогне. Те могат да потънат край Гренландия точно по същия начин, по който потъват край Крим. Няма проблем. Ние бихме решили този проблем, ако бяхме в НАТО.

Сега „Орешник“ от Беларус може да долети до повечето страни в Европа. Това нямаше да се случи, ако през 2020 година беше победил народът на Беларус (има предвид гражданските протести). Когато вие [Европа] изпращате 30 или 40 войници в Гренландия, за какво е това? Какво е това послание към Путин, към Китай? И най-важното: какво е посланието към Дания? 30 или 40 войници няма да защитят нищо.“, остро реагира Зеленски на последните действия на Европа.

"Ще повторя, на Европа са ѝ нужни обединени въоръжени сили, които могат истински да защитят Европа. Днес Европа разчита само на вярата, че ако дойде опасност, НАТО ще действа. Но никой не е виждал алианса в действие. Ако Путин реши да превземе Литва или да удари по Полша, кой ще отговори? Днес НАТО се основава на вярата, че САЩ няма да останат настрана. Но ами, ако не е така? Тези въпроси са в главите на европейските лидери. Някой се опитва да се сближи с президента Тръмп. Някой се надява, че проблемът ще изчезне. Някой започна да инвестира в отбраната. Но докато Америка не започна да притиска, никой не повишаваше разходите", продължи Зеленски с горчивите въпроси.

„Посланието към Путин е – войната трябва да приключи. Смятам, че срещата със Зеленски беше много успешна“, заяви Доналд Тръмп след срещата с Володимир Зеленски в Давос, която трая час и 20 минути. В края й двамата президенти са имали няколко минути само на 4 очи. Не се предвижда съвместно изявление.

„Вместо да поеме решителна отговорност за защитата на свободата по целия свят - особено сега, когато вниманието на Америка се измества в друга посока - Европа изглежда объркана. Някои се опитват да убедят президента на САЩ да смени курса си. Но той няма да го направи. Президентът Тръмп обича себе си такъв, какъвто е. Той казва, че обича Европа - но няма да слуша такава Европа“, подчерта президентът на Украйна.

Имате нужда от независимостта на Украйна, защото утре може да се наложи да защитавате своя начин на живот.

"Споделям с вас реалните числа. Реалната статистика е 35 000 убити (руснаци) на месец. 35 000 войници. Миналата година през този месец бяха около 14 000. Русия не мисли за това, но ние да. Знаем, че те мобилизират 43 000 души на месец и започват да губят 35 000. От тези 43 000 трябва да знаете, че около 10-15% бягат и има и ранени.

Армията им е спряла да се увеличава, което е важно за нас, благодарение на нашите оператори на дронове и дрон технологията", съобщи Зеленски.

„Добра среща с президента Тръмп – продуктивна и съдържателна. Обсъдихме работата на екипите и на практика почти всеки ден има срещи или комуникация. Подготвени са още повече документи. Днес говорихме и за противовъздушната отбрана на Украйна – предишната среща с президента Тръмп помогна за защитата на небето. И се надявам, че и този път ще се укрепим още. Благодарих за предишния пакет ракети за ПВО и поисках допълнителен. Защитата на човешките животи, нашата устойчивост, съвместната дипломатическа работа“, се казва в съобщението на Володимир Зеленски след срещата му с Тръмп.

Президентът на Украйна посочи, че ключовият нерешен въпрос в преговорите остава бъдещето на източните части на страната. „Става дума за източната част на нашата страна. Става дума за територията. Това е въпросът, който все още не сме решили“, заяви той, визирайки коментарите на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, че само един въпрос не е решен.

Русия, която контролира около 20 процента от украинската територия, настоява за пълен контрол над Донбас като част от евентуално споразумение. Киев предупреждава, че всякакви териториални отстъпки биха окуражили Москва и биха създали предпоставки за нова агресия.

Срещата Зеленски-Тръмп се състоя преди специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер да отпътуват за Москва за разговор с Владимир Путин.

По-рано вчера Тръмп, изказвайки се в Давос, заяви, че разчита да се срещне със Зеленски, който е останал в Киев. В понеделник след поредните руски бомбардировки по енергийната инфраструктура на Украйна Зеленски заяви, че се отказва да пътува до Давос. Появиха се и спекулации, че преговорите за гаранциите за сигурност на Украйна не вървят гладко.

„Една от причините, поради които в Давос може да не бъде подписан „планът за просперитет“ между Украйна и САЩ, е желанието на Америка първо да изслуша Путин, написа "Файненшъл таймс".

Според вестника, подписването към момента не се планира заради разногласия между европейските столици и Вашингтон по въпроса за Гренландия, както и заради предложения от Тръмп Съвет за мир.

Един от официалните представители е заявил пред журналисти, че още един фактор зад решението да не се утвърждава „планът за просперитет“ е отказът на Русия да даде сигнал за готовност да се съгласи с „мирния план“ от 20 точки, който САЩ са разработили с участието на Украйна и Европа.

Служителят добавил, че американците са искали да изчакат, за да изслушат първо президента Путин, който по последни данни ще се срещне утре в Москва със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Кушнър.