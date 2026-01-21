Канадският премиер: Световният ред се разпада

Канадският министър-председател Марк Карни заяви, че светът навлиза в „брутална реалност“ на съперничество между великите сили и че международният ред, основан на правила, на практика се разпада. В реч на Световния икономически форум в Давос той призова средно големите държави като Канада да изграждат собствена стратегическа автономия и да се подготвят за свят, в който икономиката и сигурността се превръщат в инструменти на геополитическа принуда.

„Живеем в ера на съперничество между велики сили. Редът, основан на правила, избледнява. Силните правят каквото могат, а слабите страдат, както трябва“, заяви Карни, цитирайки древния историк Тукидид.

По думите му, дългогодишният модел на глобализация, основан на взаимна икономическа зависимост, вече не гарантира стабилност и сигурност. Напротив – великите сили все по-често използват икономическата интеграция като оръжие, чрез мита, санкции, финансов натиск и контрол върху веригите за доставки.

„Не можете да живеете в лъжата за взаимна изгода чрез интеграция, когато интеграцията се превръща в източник на вашето подчинение“, подчерта канадският премиер.

Карни използва метафора от есе на чешкия дисидент Вацлав Хавел, за да опише поведението на държавите, които продължават формално да се придържат към ред, който вече не функционира.

"През 1978 г. чешкият дисидент Вацлав Хавел написа есе, наречено „Силата на безсилните“. В него той зададе прост въпрос: как комунистическата система се е поддържала сама? ​Неговият отговор започваше с един продавач на плодове и зеленчуци. Всяка сутрин този магазинер поставя на витрината си табела: „Пролетарии от всички страни, съединявайте се!“. Той не вярва в това. Никой не вярва. Но той поставя табелата въпреки всичко – за да избегне проблеми, за да сигнализира за подчинение, за да се разбира с властта. И тъй като всеки магазинер на всяка улица прави същото, системата оцелява. ​Не само чрез насилие, но и чрез участието на обикновените хора в ритуали, за които те частно знаят, че са фалшиви. ​Хавел нарече това „живот в лъжа", разказа Карни. Според него е време „да се свали табелата от витрината“ и да се признае реалността такава, каквато е.

"Позволете ми да бъда директен: ние сме в разгара на разрив, а не на преход. ​През последните две десетилетия поредица от кризи във финансите, здравеопазването, енергетиката и геополитиката разкриха рисковете от екстремната глобална интеграция. ​Напоследък великите сили започнаха да използват икономическата интеграция като оръжие. Митата като лост. Финансовата инфраструктура като принуда. Веригите за доставки като уязвимости, които да бъдат експлоатирани. ​Не можете да „живеете в лъжата“ за взаимна изгода чрез интеграция, когато интеграцията се превръща в източник на вашето подчинение", подчерта Карни.

В този контекст той обяви, че Канада променя фундаментално стратегическата си позиция, като залага на „реализъм, основан на ценности“ – комбинация от защита на суверенитета и прагматична политика на изграждане на икономическа и военна мощ.

Сред конкретните мерки Карни посочи удвояване на разходите за отбрана до 2030 г., мащабни инвестиции в енергетика, изкуствен интелект и критични минерали, както и разширяване на стратегическите партньорства с Европейския съюз, Азия и Близкия изток.

Канада, по думите му, подкрепя Украйна като част от „Коалицията на желаещите“ и стои твърдо зад суверенитета на Гренландия и Дания в Арктика.

„Средно големите сили трябва да действат заедно, защото ако не си на масата, ти си в менюто“, заяви Карни.

В заключение канадският премиер предупреди, че старият международен ред няма да се върне и че носталгията по него не е стратегия. Според него бъдещето принадлежи на държави, които признават реалността, изграждат собствената си устойчивост и създават нови коалиции в един все по-фрагментиран свят.