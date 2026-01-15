Тръмп тръгва към Европа с огромна делегация

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

3000 политици и бизнесмени от 130 държави се събират в Давос.

Организаторите на годишната среща на Световния икономически форум (WEF) в Давос, която ще стартира утре, съобщиха, че очакват най-голямата американска делегация в историята на форума, начело с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. Американската делегация ще включва държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесент, министърът на търговията Хауърд Лутник, секретарят по енергетиката Крис Райт и търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, който е спряган за вероятен кандидат-президент на Демократическата партия, също ще посети Световния икономически форум в Давос.

Годишната среща на Световния икономически форум ще се проведе от 19 до 23 януари 2026 г. в Давос-Клостерс, Швейцария.

Основното мото на Давос 2026 е „Духът на диалога“ (A Spirit of Dialogue). Целта на организаторите е да се премине от чисто реактивно управление на кризи към дългосрочно сътрудничество в условията на силна геополитическа фрагментация.

Програмата е структурирана около пет ключови глобални предизвикателства:

Сътрудничество в разделен свят: Дискусии за справяне с геополитическото напрежение и укрепване на международните съюзи.

Нови източници на растеж: Търсене на модели за икономическо развитие в ера на високи дългове и инфлация.

Инвестиране в хората: Фокус върху образованието, здравеопазването и преквалификацията на работната ръка.

Отговорни иновации и изкуствен интелект (ИИ): Управление на технологиите (особено генеративния ИИ) по начин, който носи обществена полза и сигурност.

Климат и природни граници: Реализиране на „зеления преход“ и справяне с енергийните кризи.

Очаква се рекордно участие на близо 3000 лидери от над 130 държави. Във форума ще участва председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, президентът на Франция Еманюел Макрон, канцлерът на Германия Фридрих Мерц, премиерът на Китай Ли Цян, президентът на Украйна Володимир Зеленски, президентът на Аржентина Хавиер Милей.

В Давос се очакват още президентите на Колумбия, Полша, Сирия, Сингапур, Израел, Сърбия, Еквадор, Конго, Финландия, Мозамбик, Азербайджан, Швейцария и премиерите на Канада, Испания, Белгия, Гърция, Мароко, Нидерландия, Пакистан,

В Швейцария пристигат още генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева, президентът на Световната банка Аджай Банга.

В Давос се очакват Илон Мъск (SpaceX), Сам Алтман (OpenAI), Сатя Надела (Microsoft), Джейми Даймън (JPMorgan Chase) и десетки други бизнесмени

По време на форума ще бъдат публикувани няколко ключови документа, които ще зададат тона на икономическите прогнози за 2026 г.: Global Risks Report 2026 (Доклад за глобалните рискове), Global Cooperation Barometer 2026 (Барометър за глобално сътрудничество), Chief Economists Outlook (Прогноза на главните икономисти).