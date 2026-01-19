Зеленски отложи срещата си с Тръмп в Давос

Украинският президент Володимир Зеленски внезапно обяви, че отменя планираната си поява в Давос днес като мотив за решението той посочи поредната нощна руска атака срещу Кием. Така Зеленски на практика анулира срещата си с Тръмп, на която двамата трябваше да финализират споразумение за възстановяване на Украйна. Т.нар. „Пакет за просперитет“ (Prosperity Package) предвижда мобилизирането на около 800 милиарда долара за период от 10 години и с тези пари трябва да се възстанови следвоенната икономика на Украйна.

Дания бойкотира световния икономически форум в Давос заради претенциите на американския президент Доналд Тръмп към Гренландия, съобщи Bloomberg. Вместо това, датското правителство реши да прати в Западна Гренландия 58 военни, водени от шефа на Генщаба на датската армия Петер Бойсен, съобщи TV2. Те са се присъединили към група от около 60 други датски военни, разположени преди това в Гренландия.

Днес стана ясно, че генералният секретар на ООН Антонио Гутериш също е отменил участието си в срещата на върха в Давос, след като се разболя от изведнъж от „тежка настинка”. „Генералният секретар за съжаление трябваше да отмени участието си в годишната среща на Световния икономически форум в Давос“, каза пред репортери в Женева говорителят на ООН Роландо Гомес, добавяйки, че сега е „силно настинал“ и ще напусне Швейцария.

Форумът в Давос ще стартира днес и Тръмп лети за Швейцария начело на голяма делегация. В сряда сутринта Тръмп ще отправи обръщение към Световния икономически форум. След това в програмата му има час и половина, предвидени за среща с политически лидери, но не ясно с кои. Засега е възможен разговор само между Тръмп и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, но още не е потвърден. След това Тръмп ще се срещне в Давос със световни бизнес лидери.

В четвъртък в Давос Тръмп организира церемония за чуждестранните лидери, които искат да се присъединят към т.нар. "Съвет за мира" в Газа. Френският президент Макрон обаче няма да подпише този документ, заявиха медиите в Париж и Тръмп реагира: "Той ли каза това? Никой не го иска, защото съвсем скоро ще напусне поста си. Ако се държат враждебно, ще наложа 200% мито върху неговите вина и шампанско и той ще се присъедини".

Тръмп публикува и съобщение от Макрон, което гласи: "Приятелю мой, Напълно сме на една позиция за Сирия. Можем да постигнем велики неща по отношение на Иран. Не разбирам какво правиш за Гренландия. Мога да организирам среща на Г7 след Давос в Париж, в четвъртък".

В същото време Германия заяви, че Тръмп е "преминал всякакви граници", заплашвайки Европа с такси заради поддръжката й за Дания и защита на острова. "Ние непрекъснато се сблъскваме с нови провокации, непрекъснато се сблъскваме с новия антагонизъм, който президентът Тръмп търси, и тук ние, европейците, трябва да изясним, че границата е достигната. Ще има ясен и единен европейски отговор и вече подготвяме съвместни контрамерки", каза германският финансов министър Ларс Клингбайл.

Негативно се изказа и поддръжник на Тръмп - лидерът на партията "Reform UK" Найджъл Фараж. "Трудно е да се разбере дали Тръмп блъфира или не, но използването на икономически заплахи срещу най-близкия съюзник изобщо не е това, което очаквахме", каза Фараж.

В Давос обаче ще бъде представител на Русия - пратеникът на президента Путин Кирил Дмитриев ще пристигне в Давос, където ще продължи преговорите за прекратяване на войната в Украйна заедно с преговарящите от САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

МИТИНГ: В понеделник в Цюрих хиляди се отзоваха на призива на леви партии и организации и излязоха на протест срещу посещението на американския президент на форума в Давос. На митинга имаше транспаранти и плакати "Trump not welcome!" ("Тръмп не е добре дошъл!"). "Не на Световния икономически форум, не на олигархията, не на империалистическите войни!", предаде БТА. "Повече от всякога Световният икономически форум е истински цирк, в който се събират олигарси, автократи и шефове на компании, които обсъждат как да запазят рентабилността на своите компании. Ние сме тук, за да заявим, че принадлежим към световната съпротива срещу автократите и фашизма, и затова протестираме в Цюрих", заяви един от организаторите Филип Шмид от Движението за социализъм.

Протестът, охраняван от внушителни полицейски сили, първоначално протече мирно, но в края на вечерта силите на реда се наложи да използват водомет и сълзотворен газ, за да разпръснат около 200 демонстранти, които блокираха кръстовище. Няма информация за пострадали или арести.

Тръмп отговори с пост в социалната си мрежа:

