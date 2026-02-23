Зеленски: Путин вече започна Третата световна война

„Путин вече започна Третата световна война“, каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Би Би Си.

По време на срещата ни в Киев той заяви, че Украйна изобщо не губи войната и ще я завърши със своя победа. Той категорично отхвърля удовлетворяването на исканията на Владимир Путин, който поставя като цена за примирие изтеглянето на украинските войски от стратегически важни райони, които Русия не успя да превземе въпреки гибелта на десетки хиляди свои войници.

Зеленски ми каза, че Путин вече е започнал Третата световна война. И единственият начин да се отговори на това е засилване на военното и икономическото давление, за да бъде принуден да отстъпи, съобщава интервюиращият Боуен.

„Смятам, че Путин вече я (Третата световна война) започна. Въпросът е колко територии може да завладее - казва Зеленски. - И въпросът е как да го спрем. Не за да не спечели Русия. Русия иска да донесе своя „мир“ и да промени живота на хората, който им харесва.“

Как президентът отговаря на исканията да бъдат отдадени 20% от Донбас, които Украйна все още контролира (ред населени места, които украинците наричат „крепостни градове“), както и други части от Херсонска и Запорожка област? Може ли това да се нарече разумно искане, ако в резултат бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня?

„Аз гледам на това по различен начин. Не го възприемам просто като земя. За мен това означава да отслабим позициите си, да изоставим стотици хиляди наши хора, които се намират там. Така го виждам. Да разделим обществото си чрез това изтегляне“, отговаря Зеленски.

Но може би това е приемлива цена, ако ще удовлетвори Путин? Достатъчно ли ще му бъде?

„Смятам, че на Путин му е нужна пауза - казва Зеленски. - На него също му е нужна пауза. Това е вярно, каквото и да казва. Когато се възстанови… Нашите европейски партньори казват, че това ще отнеме три до пет години. Според мен той ще се възстанови за две години, не повече. И накъде ще тръгне после? Не знаем. Но че ще поиска да продължи - това е факт.“

„Губим ли? Разбира се, че не!“

Разговаряхме с Володимир Зеленски в една от сградите на строго охранявания правителствен квартал в центъра на Киев. По време на интервюто той говореше предимно на украински.

Охраната на Зеленски подхожда изключително сериозно към задълженията си - и само това показва колко голяма отговорност носи президентът. Интервю с който и да е държавен лидер изисква щателни проверки, но рядко съм срещал толкова строги процедури, колкото тези за влизане в президентския комплекс в Киев, отбелязва Боуен.

За воюваща държава това не е изненадващо - особено след като Русия вече се е опитвала да организира покушение срещу президента.

Въпреки всичко Зеленски, който започва кариерата си като актьор, печели украинската версия на „Танци със звездите“ през 2006 г. и играе ролята на човек, който неочаквано става президент на Украйна, запазва изключителна устойчивост.

Преди неотдавнашните мирни преговори в Женева президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви: „Украйна по-добре да седне бързо на масата за преговори.“ Той оказва по-голям натиск върху Украйна, отколкото върху Русия.

Миналото лято западни дипломати отбелязваха, че Тръмп е съгласен с Путин, че териториалните отстъпки от страна на Украйна са ключово условие за прекратяване на огъня, което той иска да осигури - в идеалния случай до това лято.

Много анализатори - не само в Белия дом - също смятат, че Украйна не може да спечели тази война. И ако не направи отстъпки на Москва, ще претърпи поражение.

Попитах Зеленски дали смята подобна позиция за справедлива, казва Боуен.

„А къде се намирате сега? - отвърна той. - Днес сте в Киев, в столицата на нашата родина. Много съм благодарен за това. Губим ли? Разбира се, че не! Защото се борим за независимостта на Украйна.“

Как Зеленски разбира победата?

В миналото Зеленски нееднократно е казвал, че Украйна може да победи. Но как ще изглежда тази победа? Той отговори, че тя означава връщане към нормален живот и спиране на убийствата. Но в по-широк смисъл победата означава премахване на глобалната заплаха, която според него представлява Путин.

„Днес да спрем Путин, да не му позволим да окупира Украйна — това е победа за света.“

Но твърдите ли, че победата означава връщане на всички територии?

„Ние така или иначе ще го направим - отговори Зеленски. - Въпрос на време. Ако го направим днес, ще загубим огромен брой хора, милиони, защото армията е голяма. Разбираме цената на тези стъпки.“

„Освен това нямаме достатъчно оръжия. Това зависи не само от нас, а и от партньорите ни. Засега това липсва. Но връщането към справедливите граници от 1991 г. безусловно е… Това дори не е победа. Това е победа на справедливостта. Победа на Украйна.“

Преди година Зеленски посети Белия дом и там го посрещнаха по начин, който един високопоставен западен дипломат ми описа като предварително планиран „дипломатически бандитизъм“ от страна на Доналд Тръмп и неговия вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Известната размяна на остри реплики между Тръмп и Зеленски се състоя през февруари 2025 година. Техният спор, протекъл пред очите на световните медии, беше видян от милиони хора по целия свят.

Новата администрация на Тръмп тогава „взе под лупа“ членовете на НАТО. Ванс току-що беше разбил западноевропейските илюзии относно здравината на Трансатлантическия алианс.

След това Зеленски избягваше публични разногласия с Тръмп - както беше съобщено, включително по съвет на британския съветник по националната сигурност Джонатан Пауъл.

Президентът на САЩ практически напълно прекрати изпращането на военна помощ за Киев. Но Вашингтон все още предоставя жизненоважна разузнавателна информация, а европейските държави харчат милиарди за закупуване на американско оръжие за Украйна.

Изборите и доверието към Тръмп

Попитах украинския президент за многобройните противоречиви изявления на Тръмп, като му припомних, че сред неверните му твърдения са и обвиненията срещу Зеленски, че е диктатор, започнал войната (точно такива твърдения звучат и от устата на Владимир Путин).

В отговор Зеленски се засмя: „Аз не съм диктатор. И аз не започнах войната. Това е всичко.“

Но може ли той да вярва на президента Тръмп? Ако от него бъдат получени гаранции за сигурност, ще удържи ли на думата си? Все пак той е известен като човек, който може да промени позицията си.

„Това не е само президентът Тръмп. Говорим за Америка. А президентите - всички ние - сме за определен мандат. Ние искаме гаранции за 30 години, например. Политическите елити ще се сменят, лидерите ще се сменят.“

Той имаше предвид, че надеждността на американските гаранции за сигурност трябва да бъде одобрена от Конгреса на САЩ. „Затова гласува Конгресът. Не са само президентите. Нужен е Конгресът. Защото президентите се сменят, а институциите остават.“ С други думи, Доналд Тръмп няма да остане президент завинаги.

Зеленски казва, че тези гаранции за сигурност трябва да бъдат предоставени преди той да разгледа още едно американско искане - провеждането на избори до лятото на тази година. Това съвпада с още един руски наратив - за нелегитимността на Зеленски като президент. Тръмп не е изисквал провеждане на избори в Русия, която Путин оглави за първи път в последния ден на ХХ век.

Зеленски каза, че все още не е решил дали ще се кандидатира отново, ако бъдат проведени избори: „Мога да участвам, а мога и да не участвам.“

Президентските избори в Украйна трябваше да се състоят през 2024 година, но това стана невъзможно, тъй като законът забранява гласуване по време на военно положение, въведено след началото на пълномащабното руско нахлуване.

Провеждането на избори, каза Зеленски, е технически възможно, ако Украйна разполага с време да промени съответно законите. Но първо страната трябва да получи гаранции за сигурност.

По-нататък Зеленски обясни, че с провеждането на избори са свързани много проблеми, включително че милиони украинци се намират в чужбина, а значителни територии от страната са окупирани от Русия. Затова го попитах дали това означава, че той възразява срещу идеята за избори.

„Ако това е условието за край на войната, нека го направим - отговори президентът на Украйна. - Казах на партньорите: „Честно, вие постоянно повдигате въпроса за изборите, но трябва да решите — искате ли да се отървете от мен, или искате да проведете избори? Ако искате избори (макар че дори сега не сте готови да ми го кажете честно), тогава нека ги проведем честно. Така че преди всичко украинският народ да ги признае. И вие също трябва да признаете, че това са легитимни избори.“

Проблемът с лицензите за производство на средства за ПВО

Владимир Зеленски има опоненти и твърди противници и в самата Украйна. Миналата есен правителството му беше разтърсено от корупционен скандал, в резултат на който подаде оставка неговият най-близък съветник.

Но Зеленски, заедно с обновения си екип, все пак се ползва с ниво на подкрепа, за което повечето лидери в Западна Европа могат само да мечтаят.

Към раздразнението на съюзниците си той постоянно настоява за ново оръжие — в по-големи количества и с по-добро качество. Едно от обвиненията, прозвучали преди година по време на спора с Тръмп и Ванс в Овалния кабинет, беше, че Зеленски не е достатъчно благодарен.

Поредният пункт в списъка му с искания е разрешение за производство на американско оръжие по лиценз, включително ракети за системата за ПВО Patriot.

„Днес въпросът е за противовъздушната отбрана. Това е най-трудният въпрос. За съжаление партньорите все още не дават лиценз да произвеждаме сами, например системи Patriot или поне ракети за системите, които вече имаме. Засега не сме постигнали успех в това.“

Защо постъпват така? „Не знам, нямам отговор. За съжаление.“

В края на интервюто ни Зеленски премина от украински на английски.

С оглед на всичко казано го попитах дали трябва да се подготвяме за още по-дълга война в Украйна.

„Не, това са два паралелни пътя. Води се шахматна игра с много лидери, не само с Русия. Няма един-единствен правилен път. Трябва да се избират много паралелни стъпки, паралелни направления. И един от тези паралелни пътища, мисля, ще донесе успех. За нас успехът е да спрем Путин.“

Но Владимир Путин няма да спре тази война - освен ако не бъде подложен на огромен натиск, а такъв вероятно няма?

„И да, и не. Ще видим. И да, и не. Той не го иска, но „не иска“ не означава „няма да го направи“. Дай Боже. Дай Боже да успеем. Благодаря.“

След това Зеленски направи с нас няколко снимки, стисна ръцете на снимачния ни екип - и излезе от стаята.