Зеленски обяви извънредно положение в енергетиката на Украйна

Украинското правителство ще открие допълнителни пунктове за подпомагане в Киев и други градове.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор, със специален фокус върху Киев, който е тежко засегнат от руските атаки, оставили жителите без електричество, отопление и вода при температури под нулата.

В Киев ще бъде създадена оперативна служба, която ще координира реакцията при повреди. Новоназначеният министър на енергетиката Денис Шмигал ще ръководи усилията за подпомагане на гражданите в рамките на извънредните мерки.

Украинското правителството ще засили връзките със своите чуждестранни партньори за осигуряване на критично важно енергийно оборудване, както и за увеличаване на вноса на електроенергия и гарантиране на допълнителна подкрепа, заяви президентът. По време на извънредното положение ще бъдат опростени и правилата за присъединяване на резервно енергийно оборудване към електропреносната мрежа.

Зеленски също така посочи, че е разпоредил преразглеждане на нощния полицейски час, който е в сила от въвеждането на военното положение в началото на пълномащабното руско нахлуване, за да се осигури неограничен достъп на гражданите до т.нар. „пунктове на несъкрушимост“, изградени в цял Киев и осигуряващи електричество и отопление. Градът планира и откриването на допълнителни такива пунктове в Киев и други градове.

Министерството на образованието и местните власти също се очаква да представят предложения до правителството относно формата, в който децата ще посещават училище по време на извънредното положение.

През последните дни Русия нанесе масирани удари по Киев и страната с ракети и дронове, в резултат на което на 13 януари около 70% от столицата остана без електрозахранване. Докато енергийни екипи работят по отстраняването на щетите, ледените температури затрудняват дейността им, а резервното оборудване е на изчерпване.

„Ремонтните екипи, енергийните компании, комуналните служби и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават да работят денонощно за възстановяване на електроснабдяването и отоплението. Много въпроси изискват спешно решение“, написа Зеленски.