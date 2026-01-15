Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Зеленски обяви извънредно положение в енергетиката на Украйна

Мерките включват засилен внос на ток и промяна на вечерния час за улесняване на посещенията в пунктовете за подпомагане

Днес, 08:52
Украинското правителство ще открие допълнителни пунктове за подпомагане в Киев и други градове.
Украинското правителство ще открие допълнителни пунктове за подпомагане в Киев и други градове.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви извънредно положение в енергийния сектор, със специален фокус върху Киев, който е тежко засегнат от руските атаки, оставили жителите без електричество, отопление и вода при температури под нулата.

В Киев ще бъде създадена оперативна служба, която ще координира реакцията при повреди. Новоназначеният министър на енергетиката Денис Шмигал ще ръководи усилията за подпомагане на гражданите в рамките на извънредните мерки.

Украинското правителството ще засили връзките със своите чуждестранни партньори за осигуряване на критично важно енергийно оборудване, както и за увеличаване на вноса на електроенергия и гарантиране на допълнителна подкрепа, заяви президентът. По време на извънредното положение ще бъдат опростени и правилата за присъединяване на резервно енергийно оборудване към електропреносната мрежа.

Зеленски също така посочи, че е разпоредил преразглеждане на нощния полицейски час, който е в сила от въвеждането на военното положение в началото на пълномащабното руско нахлуване, за да се осигури неограничен достъп на гражданите до т.нар. „пунктове на несъкрушимост“, изградени в цял Киев и осигуряващи електричество и отопление. Градът планира и откриването на допълнителни такива пунктове в Киев и други градове.

Министерството на образованието и местните власти също се очаква да представят предложения до правителството относно формата, в който децата ще посещават училище по време на извънредното положение.

През последните дни Русия нанесе масирани удари по Киев и страната с ракети и дронове, в резултат на което на 13 януари около 70% от столицата остана без електрозахранване. Докато енергийни екипи работят по отстраняването на щетите, ледените температури затрудняват дейността им, а резервното оборудване е на изчерпване.

„Ремонтните екипи, енергийните компании, комуналните служби и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават да работят денонощно за възстановяване на електроснабдяването и отоплението. Много въпроси изискват спешно решение“, написа Зеленски. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Володимир Зеленски, военно положение

Още новини по темата

Тръмп и Зеленски ще подпишат сделка за 800 млрд. USD в Давос
09 Яну. 2026

Русия заплаши Украйна с удар по правителствени сгради
29 Дек. 2025

Тръмп: Приближихме се към мирно споразумение
29 Дек. 2025

Зеленски е вече в САЩ за срещата с Тръмп
28 Дек. 2025

Текат интензивни разговори и натиск преди срещата Тръмп-Зеленски
27 Дек. 2025

Украинската НАБУ прави нови обиски в близкото обкръжение на Зеленски
27 Дек. 2025

Зеленски спешно ще лети за САЩ
26 Дек. 2025

Зеленски пожела смъртта на Путин в коледното си послание
24 Дек. 2025

Украйна и САЩ започнаха решителни преговори в Берлин
14 Дек. 2025

Зеленски пристигна в Купянск след украинска контраатака
12 Дек. 2025

Зеленски: Финализираме работата по 20-те пункта от американския план
10 Дек. 2025

Зеленски каза "да" за предсрочни избори
09 Дек. 2025

Тръмп усилва натиска върху Зеленски
08 Дек. 2025

Зеленски прогнозира, че мирният план ще бъде приет скоро
30 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?