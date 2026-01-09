Медия без
Тръмп и Зеленски ще подпишат сделка за 800 млрд. USD в Давос

С парите ще бъде възстановена Украйна след войната

09 Яну. 2026

Украйна и Съединените щати планират да подпишат споразумение за „просперитет“ за възстановяване на страната по време на срещата на световните лидери в Давос. Володимир Зеленски и Доналд Тръмп ще се отправят към швейцарския планински курорт, където се очаква да се срещнат и да финализират споразумението, съобщиха западни служители пред The Telegraph. Срещата в Давос започва на 19 януари.

Украинският президент се надяваше да пътува до Белия дом следващата седмица, за да сключи както плана за икономически просперитет, така и сделка за гаранции за сигурност след войната.

Неговите европейски поддръжници от „коалицията на желаещите“ обаче го посъветваха да не предприема това пътуване и вместо това предложиха Световния икономически форум като по-подходяща алтернатива за среща с г-н Тръмп.

Планът, според длъжностни лица, е срещата да бъде използвана за финализиране на икономическата сделка – ключова глава от преразгледаното и подкрепено от САЩ предложение за прекратяване на почти четиригодишната война с Русия.

Планът за просперитет има за цел да привлече около 800 милиарда долара в рамките на 10 години - за възстановяване на Украйна и рестартиране на нейната икономика, казват украински служители. Парите ще бъдат осигурени както от заеми, така и от безвъзмездни средства и частни инвестиции.

На брифинг с репортери в края на миналата година Зеленски заяви, че сделката ще осигури „икономическо възстановяване, възстановяване на работните места и връщане на живота в Украйна“. Киев се надява, че Тръмп в замяна ще предложи стабилни гаранции за сигурност.

Сделката е разработена въз основа на споразумението за полезни изкопаеми, подписано миналата година, което даде на американските инвеститори преференциален достъп до бъдещи минни проекти в Украйна.

Стив Уиткоф, пратеникът на Тръмп за мир, приветства споразумението като решаваща част от цялостния пакет за прекратяване на огъня, който той договаря през последните няколко месеца. За споразумението обаче се знае малко и, за разлика от мирния план от 20 точки, то не е публично оповестено.

