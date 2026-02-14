Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Зеленски заяви, че на Путин „му остава малко време“

14 Февр. 2026
Володимир Зеленски
ЕПА/БГНЕС
Володимир Зеленски

„Аз съм свободен човек и съм по-млад от Путин, знаете ли. Не, не, повярвайте ми, това е важно. На него не му остава много време, дай Боже да не му остава много време“, каза украинският президент Володимир Зеленски във видео интервю за "Политико" по време на Мюнхенската конференция за сигурност. 

Зеленски призова администрацията на Тръмп да окаже по-силен натиск върху Русия, за да бъде прекратена пълномащабната инвазия в страната му - и намекна, че Конгресът може да се наложи да предприеме действия, за да подсили евентуалните следвоенни гаранции за сигурност.

Той заяви, че единствено Съединените щати имат политическата и финансовата мощ да спрат войната.

„Нека бъдем честни - днес само Украйна защитава Европа“, каза Зеленски. „Днес само Европа дава пари на Украйна и ѝ помага. Днес само Съединените щати могат да спрат Путин.“

Говорейки само дни преди четвъртата годишнина от началото на войната, Зеленски разкритикува САЩ за това, че се опитват да принудят украинците да отстъпят територии в региона Донбас, без да изискват жертви от Кремъл.

„Това, което виждам, е, че те дават повече сигнали, че Украйна трябва да прави компромиси, а не Русия“, каза той. „Това не е правилната позиция.“

Той също така посочи, че Конгресът ще трябва да гарантира сигурността, било чрез допълнително финансиране на следвоенната украинска армия, било чрез ратифициране на договорно споразумение. „Гаранциите за сигурност ще работят само след като Конгресът гласува“, каза той.

Украинският президент отхвърли искането на президента Доналд Тръмп Киев и Москва да приключат мирното споразумение до лятото. Той заяви, че Кремъл протака разговорите със САЩ, за да нормализира отношенията и да облекчи санкциите.

„Докато няма достатъчно натиск“, каза Зеленски, „те просто играят.“

Според Зеленски целта на Путин е да окупира източните части на Украйна, включително части от Донецка и Луганска област, където военните усилия на Кремъл са постигнали най-голям напредък.

Мирните преговори, водени от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и съветника и зет на Тръмп Джаред Къшнър, трябва да бъдат подновени в Женева следващата седмица. Те обаче са в застой, тъй като Украйна се противопоставя на американския натиск да се откаже от територии - част от които Русия все още не контролира - както и заради липсата на конкретни гаранции за сигурност за Киев в едно следвоенно споразумение.

Зеленски приветства инициативата на НАТО да предостави на Украйна повече произведени в САЩ оръжия, но заяви, че това не е променило впечатлението на Путин, че Европа е слаба. „Путин наистина не уважава Европа“, каза Зеленски и добави, че усилията на руския лидер да раздели континента не са били успешни.

Руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна оставиха милиони хора без отопление и електричество при температури под нулата, а над един милион души са били убити или ранени от двете страни. Въпреки това Зеленски изглеждаше уверен, че именно Украйна ще надживее Путин.

„Има някои сигнали от американската страна, от президента Тръмп. Те казват: "Вижте, сега е време за компромиси, можете да направите стъпки напред". Ние направихме много компромиси. Путин и неговите приятели не са в затвора. Това е най-големият компромис, който светът вече е направил“, заяви Зеленски.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Володимир Зеленски

Още новини по темата

Зеленски: САЩ дадоха срок до юни за край на войната
07 Февр. 2026

Европа изглежда изгубена, а не глобална сила
23 Яну. 2026

Зеленски остро критикува Европа и способността й за защита
22 Яну. 2026

Зеленски обяви извънредно положение в енергетиката на Украйна
15 Яну. 2026

Тръмп и Зеленски ще подпишат сделка за 800 млрд. USD в Давос
09 Яну. 2026

Русия заплаши Украйна с удар по правителствени сгради
29 Дек. 2025

Тръмп: Приближихме се към мирно споразумение
29 Дек. 2025

Зеленски е вече в САЩ за срещата с Тръмп
28 Дек. 2025

Текат интензивни разговори и натиск преди срещата Тръмп-Зеленски
27 Дек. 2025

Украинската НАБУ прави нови обиски в близкото обкръжение на Зеленски
27 Дек. 2025

Зеленски спешно ще лети за САЩ
26 Дек. 2025

Зеленски пожела смъртта на Путин в коледното си послание
24 Дек. 2025

Украйна и САЩ започнаха решителни преговори в Берлин
14 Дек. 2025

Зеленски пристигна в Купянск след украинска контраатака
12 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?