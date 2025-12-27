Текат интензивни разговори и натиск преди срещата Тръмп-Зеленски

Преговорите и натискът преди неделната среща Тръмп-Зеленски текат във всички посоки.

Тази вечер руският президент Путин заяви, че има почти „нулев интерес“ към получаването на Донбас в рамките на преговори. Той отново облече военна униформа и посети един от пунктовете за управление на Обединената групировка войски. Там му беше докладвано за превземането на Гуляйполе, Мирноград и някои други населени места. Украинската страна отрече селищата да са превзети и заяви, че боевете продължават.

Коментирайки ситуацията на фронта, Путин заяви, че Русия почти е загубила интерес към получаването на контрол над целия Донбас в рамките на мирна сделка. Изявлението е направено в навечерието на срещата между Зеленски и Тръмп и изглежда като опит на Москва да намали броя на възможните корекции в първоначалния документ, който тя смята за съответстващ на „духа на Анкоридж“.

„Днес, съдейки по вашите доклади и по темповете, които наблюдаваме по линията на бойното съприкосновение, нашата заинтересованост от изтеглянето на украинските военни формирования от заеманите от тях към момента територии на практика се свежда до нула. По съвсем различни съображения. И ако киевските власти не желаят да приключат въпроса по мирен път, ние ще решим всички поставени пред нас задачи в хода на военната операция по въоръжен път“, заяви Путин. В същото време той изрази мнение, че Киев трябва да се съгласи с предлаганите му условия за мир, като вероятно има предвид първоначалния американски план, подготвен с участието на неговия специален пратеник Кирил Дмитриев. „Сега виждаме, че и на Запад се появиха умни хора, които препоръчват на киевските власти да приемат достойни условия за приключване на конфликта и предлагат добри базови условия за осигуряване на сигурността на Украйна в дългосрочна историческа перспектива, както и условия за възстановяване на отношенията с Руската федерация и за възстановяване на икономиката на Украйна“, заяви Путин. „Но виждаме, че и днес, за съжаление, ръководителите на киевския режим не бързат да решат този конфликт с мирни средства“, допълни Путин.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви тази вечер, че мирът в Украйна трябва да запази суверенитета на страната, след разговор с европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски.

„Приветстваме всички усилия, които водят до нашата обща цел – справедлив и траен мир, който запазва суверенитета и териториалната цялост на Украйна“, написа Фон дер Лайен в X.

„През 2026 г. Европейската комисия ще продължи да оказва натиск върху Кремъл, да поддържа подкрепата си за Украйна и да работи интензивно, за да придружава Украйна по пътя ѝ към членство в ЕС“, добави тя, ден преди срещата на Зеленски с американския президент Доналд Тръмп.

По-рано Тръмп обяви, че очаква продуктивна среща утре с украинския си колега Володимир Зеленски. Срещата ще започне късно вечерта в неделя средноевропейско време. Тя ще се състои в Палм Бийч, Флорида, където се намира имението на Тръмп. Американският президент добави, че разчита да проведе и телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин. Зеленски изрази надежда, че ще успее да съгласува плана за прекратяване на войната в хода на срещата си с Тръмп във Флорида. Той каза, че ще предложи на американския президент целия мирен план да бъде подложен на референдум, ако Путин се съгласи на поне 60-дневно прекратяване на огъня.

Според Зеленски това е най-добрият начин, ако планът изисква "много трудно" решение по териториалния въпрос. В същото време руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че има съществено разминаване между предложения от Украйна план за прекратяване на войната и договореностите, които Русия е обсъдила със Съединените щати.

Украинският президент обсъди вече следващите си стъпки с германския канцлер Фридрих Мерц, предаде ДПА.

„Координираме позициите си и всеки в Европа трябва да бъде на същата вълна в защита на нашия европейски начин на живот, независимостта на нашите държави и мир в Европа“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“ снощи. „Трябва да има мир“, добави той.

От своя страна Мерц също заяви в „Екс“: „Оставаме без колебание на Ваша страна. Силен, координиран европейски подход остава от съществено значение за мира, свободата и сигурността. Берлинската група е готова да помогне – тясно координирано с нашите американски партньори“, добави той.

Зеленски съобщи също, че е информирал Мерц за „нашата работа с американските пратеници“. „Всички си спомняме формата на срещата в Берлин и продуктивността, която беше постигната там. Продължаваме да работим по този начин. Съгласихме се да продължим да действаме заедно с европейците“, добави украинският президент.

Володимир Зеленски по пътя си към САЩ посети Канада и се срещна с министър-председателя Марк Карни.

Карни обяви, че страната му ще предостави допълнителна икономическа помощ за Украйна в размер на 2,5 млрд. долара.

Зеленски подчерта необходимостта от спиране на войната. „За да стане това, са ни нужни две неща — натиск върху Русия и достатъчно силна подкрепа за Украйна. През последните седмици направихме добри стъпки в дипломацията, но не можем да живеем с илюзията, че това ни позволява да имаме по-малко противовъздушна отбрана. С Русия това не работи“, отбеляза президентът на Украйна.

„Имаме условията за справедлив и траен мир, но това изисква желание от страна на Русия, а варварството, което видяхме през нощта показва колко е важно да застанем на страната на Украйна“, каза Карни, докато Зеленски беше в Халифакс, Нова Скотия.

Заедно с Карни, Зеленски трябва да проведе видеоразговор с европейски лидери от Халифакс, преди да продължи пътуването си към Флорида за разговори с Тръмп, които се надява да бъдат „много конструктивни“ относно нов 20-точков план за прекратяване на войната.