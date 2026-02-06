Сривът на биткойна повлече целия пазар за криптовалути

Резкият срив на биткойна доведе до заличаване на 2 трилиона долара на пазара на криптовалута, съобщава Reuters. За настроенията на криптопазара повлия и разпродажбата на пазара на ценни метали и акции. Среброто се срина с 18%.

Само за един ден биткойнът изтри 300 млрд. долара от капитализацията си, след масирани разпродажби, предаде "Блумбърг". Агенцията отбелязва, че цената на основната криптовалута падна с 4,8% до ново дъно от 60 033 долара в петък сутринта. След това тя се възстанови до 66 721 долара, след което отново пое надолу.

Други криптовалути също отбелязаха рязък спад, преди да се възстановят отчасти. Цената на солана спадна с до 14%, но само няколко часа по-късно изтри напълно тези загуби.

Аналитиците свързват това със затягането на политиката на американския Федерален резерв и с масовото изтегляне на инвеститорите от криптовалутите. Само в САЩ през януари инвеститорите са изтеглили над 3 млрд. долара от биткойн фондове. Deutsche Bank отбелязва, че институционалните инвеститори губят интерес към криптовалутите, а общият песимизъм на пазара се увеличава.