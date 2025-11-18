Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Цената на биткойна се срина под 90 000 долара

18 Ноем. 2025
Pixabay

Цената на биткойна продължи да пада и вече е под 90 000 долара - за първи път от седем месеца. Криптовалутата, която традиционно реагира чувствително на промени в нагласите на инвеститорите, изтри ръста си от началото на годината и вече е с близо 30% под пика си от над 126 000 долара през октомври.

На борсите в Азия стойността на биткойна се понижи с 2 процента до 89 953 долара, след като миналата седмица проби нивото на подкрепа от около 98 000 долара.

Анализатори коментират, че комбинацията от съмнения за бъдещите понижения на лихвите в САЩ и колебанията на по-широките пазари след продължителното рали теглят криптовалутата надолу.

„Каскадното разпродаване се усилва от излизането на листвани компании и институции от позициите им, натрупани по време на ралито. Това повишава риска от заразяване на целия пазар", заяви Джошуа Чу, съпредседател на Асоциацията „Хонконг Уеб 3" (Hong Kong Web3). Той допълни, че при засилена макроикономическа несигурност доверието може да се подкопае „с изключителна бързина".

Слабите настроения се отразиха и на свързаните с криптовалути компании. Акциите на „МайкроСтратъджи" (MicroStrategy), миньорите „Райът Платформс" (Riot Platforms) и „Мара Холдингс" (Mara Holdings), както и на борсата „Койнбейс" (Coinbase) се понижиха.

Другата водеща криптовалута - етерът - остава под натиск от месеци. Той е загубил близо 40 процента от стойността си спрямо пика над 4955 долара през август и във вторник се търгува с 1 процент по-ниско на равнището от 2997 долара.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

биткойн

Още новини по темата

Биткойнът мина психологическата граница от $120 000
14 Юли 2025

Биткойнът надхвърли рекордна цена от 112 000 долара
10 Юли 2025

Скандал с биткойни за 40 млн. евро разтърси Чехия
03 Юни 2025

Чешката централна банка се готви да инвестира в биткойни
29 Яну. 2025

Руски компании вече използват биткойн за международни плащания
26 Дек. 2024

Биткойнът премина и границата от 100 000 долара
05 Дек. 2024

Биткойнът изпраща един от най-нестабилните си месеци
28 Ноем. 2024

Биткойнът е на крачка да достигне 100 000 долара

21 Ноем. 2024

Криптопазарът се възстановява след спада
07 Авг. 2024

Криптовалутите се върнаха към растеж
27 Юли 2024

Германия продава биткойни за 2 млрд. USD
08 Юли 2024

Биткойнът се срина до двумесечно дъно

05 Юли 2024

Прокуратурата купува софтуер за финансови разследвания с биткойни
08 Апр. 2023

Срив в пазара с крипто активи изтри над 1 трилион долара
22 Яну. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън