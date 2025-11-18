Цената на биткойна се срина под 90 000 долара

Цената на биткойна продължи да пада и вече е под 90 000 долара - за първи път от седем месеца. Криптовалутата, която традиционно реагира чувствително на промени в нагласите на инвеститорите, изтри ръста си от началото на годината и вече е с близо 30% под пика си от над 126 000 долара през октомври.

На борсите в Азия стойността на биткойна се понижи с 2 процента до 89 953 долара, след като миналата седмица проби нивото на подкрепа от около 98 000 долара.

Анализатори коментират, че комбинацията от съмнения за бъдещите понижения на лихвите в САЩ и колебанията на по-широките пазари след продължителното рали теглят криптовалутата надолу.

„Каскадното разпродаване се усилва от излизането на листвани компании и институции от позициите им, натрупани по време на ралито. Това повишава риска от заразяване на целия пазар", заяви Джошуа Чу, съпредседател на Асоциацията „Хонконг Уеб 3" (Hong Kong Web3). Той допълни, че при засилена макроикономическа несигурност доверието може да се подкопае „с изключителна бързина".

Слабите настроения се отразиха и на свързаните с криптовалути компании. Акциите на „МайкроСтратъджи" (MicroStrategy), миньорите „Райът Платформс" (Riot Platforms) и „Мара Холдингс" (Mara Holdings), както и на борсата „Койнбейс" (Coinbase) се понижиха.

Другата водеща криптовалута - етерът - остава под натиск от месеци. Той е загубил близо 40 процента от стойността си спрямо пика над 4955 долара през август и във вторник се търгува с 1 процент по-ниско на равнището от 2997 долара.