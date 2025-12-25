„САЩ са заинтересовани от майнинг (добив на криптовалути) в Запорожката АЕЦ" - това заяви президентът на Русия Владимир Путин на среща с представители на бизнеса, съобщава „Комерсант“. По думите на президента на РФ, със САЩ се обсъжда въпросът за съвместно управление на ЗАЕЦ без участието на Украйна. Също така, по инициатива на американската страна, се разглеждат доставки на електроенергия за Украйна.

Отделно Путин заяви, че украинските специалисти продължават да работят в станцията, но вече имат руски паспорти.

Запорожката АЕЦ (ЗАЕЦ) разполага с огромни излишъци от мощност, тъй като в момента не работи с пълен капацитет за гражданската мрежа. Идеята за използване на ядрена енергия за енергоемък майнинг е тема, която Русия обсъжда отдавна за своите вътрешни АЕЦ, но включването на американски интерес в този контекст е нова и спорна точка.

Твърдението за „съвместно управление без Украйна“ противоречи на официалните позиции на Вашингтон и МААЕ (Международната агенция за атомна енергия) до този момент, които настояват за пълното връщане на контрола над централата на Украйна. Ако подобни разговори наистина се водят, това би означавало радикална промяна в геополитическата стратегия на САЩ в края на 2025 г.

Използването на АЕЦ за майнинг е допустима идея, въпреки че общия брой биткойни, които някога ще съществуват, е точно 21 милиона, а към края на 2025 г. вече са „изкопани“ над 19,8 милиона биткойна (около 94% от общото количество).

Въпреки че 21 милиона е крайният лимит, процесът по добиване на оставащите малко над 1 милион биткойна ще отнеме много време - очаква се последният биткойн да бъде добит около 2140 година. С времето добиването става все по-трудно и изисква огромни количества евтина електроенергия. Точно тук идва връзката с изявлението за ЗАЕЦ – ядрената централа може да осигури евтиния ток, необходим за захранване на мощните компютри (ASIC майнери), които се състезават за оставащите биткойни.