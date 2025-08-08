Медия без
Разкрита е кражба на ток за десетки копачки за биткойни в стопански двор

Установени са 72 компютърни конфигурации с вентилационна и охлаждаща система

Днес, 10:35
Разкрит е случай на неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа във великотърновското село Балван, съобщиха от полицията. 

На 7 август е извършена проверка в сграда на селскостопански двор, собственост на 55-годишен мъж. 

Установени са 72 компютърни конфигурации, вентилационна и охлаждаща система и неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената електроенергия. 

Обичайно в такива случаи става дума за кражба на ток от ферма за добив на криптовалута. Само преди няколко месеца такава кражба бе установена и в района на ул. „ТЕЦ-Изток“ в Русе. Там нерегламентираната консумация на електричество бе извършена чрез три електрически проводника от мачтов трафопост, по метална конструкция, с продължение под земята. Установено бе, че в сградата има специално пригодени, шумоизолирани помещения, а в тях над 90 броя "копачки" за добив на криптовалута, както и вентилатор с по-голяма мощност. 

Процесът на копаене представлява решаването на сложни математически уравнения, които служат за удостоверяване на всяка една трансакция с криптовалути, като преводите биват записвани в нещо като споделен регистър. "Миньорите", както се наричат хората, занимаващи се с копаене на криптовалути, получават вместо възнаграждение малка частичка от биткойн. По този начин те генерират печалба, когато решат да обменят виртуалната валута. 

През последните години излязоха доклади, в които се прави опит да се изчисли колко ток отива за копаенето на крипто.  В някои от тях се твърди, че копаенето на биткойн потребява около 91 тераватчаса електричество на година, което е повече от електричеството, което използва страна като Финландия, която има население от около 5.5 млн. души.

Смята се, че това е близо 0.5% от общото потребление по света, като използваната енергия е скочила 10 пъти за едва пет години. Изчислено било, че токът, използван за копаене на биткойн, е 7 пъти повече от енергията, която потребява Google за всичките си глобални операции.

Цената на биткойна се вдигна рязко през последните години. Това прави конкуренцията по копаене много голяма, което вдига търсенето и потреблението на ток.

