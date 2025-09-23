Обискираха имоти в България заради криптоизмама за 100 млн. евро

архив Много често в България се откриват криптоферми, които крадат ток

Обиски и арести са проведени от Европейската служба за съдебно сътрудничество (Евроюст) в България и още 4 държави заради мащабна схема за измами с криптовалути. Жертвите са над 100 и са ощетени с поне 100 млн. евро.

Претърсвания са проведени в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България, а петима души, включително соченият за ръководител на схемата, са арестувани. Замразени са сметки. У нас в операцията са участвали Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура - Пловдив, съобщава БГНЕС.

Жертвите били примамвани чрез професионално изработени онлайн платформи с обещания за огромни печалби от криптоинвестиции. Вместо това парите са били прехвърляни и изпирани в Литва.

„Когато инвеститорите се опитвали да изтеглят средствата си, от тях се изисквали допълнителни такси, след което сайтът изчезвал. В крайна сметка хората губели по-голямата част или дори всичките си пари“, се посочва в изявление на Евроюст.

Схемата е действала най-малко от 2018 г. и е обхванала 23 държави. Сред жертвите има граждани на Германия, Франция, Италия и Испания.

Заподозреният организатор е обвинен в мащабна измама и пране на пари. Обиските са извършени миналата седмица, но подробностите станаха публични едва днес, 23 септември, заради текущи съдебни производства в различни държави.

Хванаха криптоферма край Омуртаг, която краде ток като за малък град

Под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Търговище се води досъдебно производство за неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребена електрическа енергия в стара производствена база край град Омуртаг, превърната в своеобразна "ферма" за криптоактиви, съобщава българската прокуратура.

На 19 септември 2025 г. при съвместна проверка на служители на Районно управление-Омуртаг при ОД на МВР-Търговище и служители на енергийния оператор в района е установено, че бивш шивашки цех в землището на село Величка е присъединен към електропреносната мрежа нерегламентирано. В цеха са намерени 90 броя компютърни конфигурации, за които е установено, че се използват за "копаене" ("mining") на криптовалута. Компютрите са захранвани от два трафопоста, чиято мощност би била достатъчна за захранване с електрическа енергия на малък град. Помещението е било оборудвано и с необходимата охлаждаща техника, както и с шумоизолация.

Процесуалните действия по случая продължават. Активно се работи за установяване ползвателите на производственото помещение с оглед ангажиране на наказателна отговорност. Техниката, намерена на мястото, е иззета.