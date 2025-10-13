Купуването на стаж за пенсия стигна историческо дъно

Хората, които откупуват стаж за пенсия, изненадващо намаляха и броят им е най-ниският от 2019 г. насам. 1000 души са платили за недостигащи месеци преди пенсионирането си през първите шест месеца на годината, показва статистика на Националния осигурителен институт. Миналата година за същия период доплащане за недостигащи месеци бяха направили 1366 души. Намалението на годишна база е с около 27%.

През първите три месеца обратно - броят на ползващите тази възможност почти се беше удвоил, което обещаваше рекордна активност, но тя очевидно беше провокирана от по-ниската цена. Цената зависи от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, а той беше увеличен с новия бюджет чак от 1 април. Затова и хората пред пенсия са използвали стария осигурителен доход, за да платят по-ниска сума.

У нас има две възможности за откупуване на стаж. Хората с висше и полувисше образование могат по всяко време да внесат осигуровки за времето на обучение, включително и за времето на докторантурата. При навършване на възраст за пенсиониране човек може да откупи и още до 5 години недостигащ стаж.

Месечната сума за внасяне е равна на осигуровката за фонд "Пенсии" за родените преди 1 януари 1960 г., върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, т.е. 19,8% върху 1077 лв. Това прави 213,25 лв. за един месец или 2559 лв. за една година. Липсващият период, който се закупува, обикновено е константна величина - 22-23 месеца. За януари-юни 2025 г. е 22,63 месеца.

За шест месеца приходите на НОИ по тази линия са 12 504 147 лв. За миналата година цялата сума, платена от хората пред пенсиониране, е около 32 млн. лв.