Борисов разклати правителството

Заради резултатите от изборите в Пазарджик лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува остро собствената си партия, поиска оставки на съпартийци, разсърди се на коалиционните си партньори и постави под въпрос участието на организацията си в управленската коалиция.

"Една година близо крепихме държавата - резултатът е: шести сме. Ако караме още три години - ще сме 26-и. Баща ми викаше: "Як си, сине, ама си будала. Е, бяхме будали, ама се събудихме с друг акъл", обясни Борисов.

Борисов заяви на премиера Росен Желязков, че няма ангажимент да пази стабилността в правителството. "Дал съм дума да стоя /в кабинета/, но ако стоим, ще е само формално, повече кворум няма да им правим. Щом сме шестата партия, не можем да носим отговорност за това правителство. То като няма кворум 5-6 дни, правителството само ще падне", каза още той. Все пак Борисов не каза директно, че кабинетът трябва да си ходи, но подчерта, че той трябва да се преформатира. Бойко Борисов постави под въпрос и фигурата на председателя на парламента.

От думите на Борисов се разбра, че коалиционните му партньори са играли срещу ГЕРБ на изборите. "Благодарност никаква от никой, не виждам вече място на ГЕРБ в това управление. БСП, ИТН, ДПС - да си правят мнозинство и да видим дали могат да минат без шестата партия”, каза той.

Борисов отчете успехите на ГЕРБ и добави: "Изглежда това в ромските махали не се отчита - там ДПС-Ново начало, там явно четливо разбират друго. И се чува радостен глъч, че ГЕРБ бил победен! Айде сега хващайте се, ще си карате сами влака. В тази помия в Пазарджик не участвахме! Знаехме, че по ромските махали ще е чудо - корпоративният вот там е ясен. Тези, които ние ги пъдим, отиват в "Ново начало”. Не виждам защо ние трябва да бъдем параван на всичко, което се случва!", каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ не скри, че е тежко обиден и разочарован от шестото място в Пазарджик. "Един файтон хора ми се подиграват, че са ни били в Пазарджик... ПП-тата да ми се подиграват....!", гневно обясни той и настоя: "Нов ръководител да сложим в Пазарджик, категорично. Януари-февруари да подменим изпълнителната комисия. Категорично".

Борисов поиска оставки и в МВР, очевидно заради купуването на гласове: "Питайте Дани Митов кой е виновен - или той е виновен, или професионалното ръководство. Един от двамата да си ходи". Борисов разпореди на съпартийците си да тръгнат по структурите из страната и да видят "какво е изядено от ГЕРБ - ръка, крак, шкембе... Дали ще има предсрочни избори ще зависи от вашите доклади за състоянието ни", обобщи Борисов.

Веднага след изявата на Борисов министър-председателят Росен Желязков отмени насроченото за сряда, 15 октомври, заседание на Министерския съвет.

РЕАКЦИЯ

"Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България! Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти. Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност. Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков", реагира Делян Пеевски в специално изявление:

ХОДОМ, МАРШ!

Два часа след повелята на Борисов към слушащите го съпартийци да тръгнат по структурите из страната и да видят "какво е изядено от ГЕРБ", заваляха насрочени срещи за утре. Темата е "обсъждане на политическа ситуация":

Даже са написаха и писма за вярност. "Заявяваме своята твърда и последователна подкрепа към ПП ГЕРБ – България. Подкрепяме нашата партия, защото вярваме в принципите, които отстояваме – отговорност, последователност, стабилност и реални резултати за хората", декларираха общинските съветници на партията в Казанлък. Утре се очакват още писма от "трудови колективи".