Съдът пусна 215-метров небостъргач на бул. "Черни връх"

Административният съд на София-град отмени заповедта на кмета на Столичната община Васил Терзиев, с която бе спрян един от знаковите проекти в София - за изграждане на 215-метрова сграда на бул. "Черни връх". Проектът за изграждане на 55-етажната Paradise tower бе блокиран с аргумента, че подробният устройствен план за терена е изготвен незаконосъобразно. Още при вземането на решението бе ясно, че по него ще последва тежка юридическа битка.

До спирането на проекта на основание незаконосъобразен ПУП се стигна, след като първоначално бившият главен архитект на София Богдана Панайотова отказа да го съгласува и да подпише разрешение за строеж. Панайотова се аргументира с пропуски в проекта, но бе ясно, че това само временно спира процедурата. За трайно решение на въпроса София предприе друг подход - оспори основанията, на базата на които е допуснат строежът. От екипа на кмета се мотивираха, че изменението на плана е допуснато незаконосъобразно, защото стъпва на издадено от МРРБ тълкувателно писмо за прилагането на ЗУТ, което не е меродавно. Писмото е прословуто - подписано е от зам.-министър на регионалното развитие Савин Ковачев през 2007 г., и касае прилагането на вече редактирания чл. 27 ал. 3 от ЗУТ. Преди редакциите от 2019 г. текстът позволяваше плътността и интензивността на застрояването да не се ограничават в ъглови имоти със свързано застрояване на двете странични регулационни линии. При имоти, попадащи в смесени многофункционални зони, какъвто е този в “Хладилника”, правилото води до огромни сгради. От общината твърдяха, че това писмо няма обвързваща сила и допуснатото изменение на плана, което прави възможен строежа, трябва да се отмени.

"Съдът не казва, че небостъргачът е законен, но сякаш казва, че заповедта е написана така, че да падне. В резултат остава в сила планът от 2017 г., допускащ 215-метрова кула с параметри, надвишаващи допустимото по ОУП в пъти", написа Росица Николова от "Спаси София" в социалната мрежа "Фейсбук". Тя припомни, че при разглеждането на проблема от партията настояха за друг подход и по-солидни правни аргументи за спирането на проекта.

"Още на 24.03.2025 г. изпратихме до кмета конкретни законови аргументи за изменение на ПУП, като основна беше обществена нужда от трамвайно трасе по бул. „Тодор Каблешков“, прекъсване на подземни и надземни връзки през общински имот и съмнения за закононарушения при одобряването на плана през 2017 г. Аргументи имаше. И бяха навреме.

Вместо това беше избран най-уязвимият подход, който очевидно падна в съда по процедурни причини. Това поставя напълно легитимния въпрос: случайност ли е, или съзнателно беше избран най-слабият ход, за да се каже после „няма какво да направим и кулата ще се строи“?", коментира Николова. Тя допълни, че казусът е знаков и общината следва да защити интереса на столичани във ВАС.

"Става дума за проект за кула с 55 етажа и височина 215 метра върху терен от около 6,7 декара. По одобрения през 2017 г. план е допустимо застрояване с разгъната площ около 91 650 кв.м. Съдебната експертиза по делото посочва, че това надвишава повече от четири пъти показателите, които Общият устройствен план допуска за тази зона. Именно заради това общината направи опит да измени плана и да върне параметрите в допустимите граници", написа и Симеон Ставрев от ПП-ДБ.

Очаквайте подробности.