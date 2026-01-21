Скандален небостъргач си проби път в “Дианабад”

Кметът Васил Терзиев е разрешил да бъде изработен скандален проект на ПУП за терен в "Дианабад", на който е предвидено да порасне поредна висока сграда от 74,90 м. Изготвянето на ПУП-а е допуснато, въпреки че проектът е бил върнат на районния кмет за повторна оценка на транспортната достъпност и влиянието върху трафика от очакваното ново строителство. Небостъргачът е до претоварено кръстовище и на метри от метростанция. С нов анализ обаче проектът е минал.

Това се разбра от пост на блогъра Боян Юруков в социалната мрежа "Фейсбук".

Заповедта на Терзиев е с днешна дата, показва прегледът на самия документ. В нея е проследена цялата история на преписката от първоначалното постъпване на заявление от инвеститора "Сънрайз Тауър" до последното заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията, на който е дадена зелена светлина. Проектът е за изграждане на сграда с три нива на етажите - 55, 62 и 74,90 метра, която ще бъде разположена в близост до много натоварено кръстовище - на бул. "Драган Цанков" и бул. "Г.М.Димитров". По действащия подробен устройствен план имотът е предвиден за бензиностанция, но попада в смесено-многофункционална зона с позволени високи застроителни параметри.

На това основание през месец май 2023 г. собствениците "Сънрайз Тауър" са поискали изменение на плана и промяна на предназначението на имота "за смесено предназначение и подземни гаражи". На два пъти през 2024 г. е указвано по преписката да се представят документи, свързани с анализа на трафика. Такъв е внесен през 2025 година, но е върнат. На 10 юни експертният съвет решава преписката да се върне на районната администрация за нова преценка на достъпа и трафика. Появява се нов анализ и въоръжени с него, собствениците успяват да получат одобрение от ОЕСУТ на 28 октомври. Проверка в протокола показва, че в това заседанието на ОЕСУТ не е участвала бившата главна архитектка Богдана Панайотова, чиято оставка бе поискана на 5 ноември.

Какво гласи заповедта (ако не виждате файла, моля презаредете страницата - б.р.):

Кой носи отговорност

"Вчера е излязла заповед позволяваща изготвяне на предложение за ПУП за 75 метрова кула на мястото на бензиностанция Петрол в Дианабад. Ще е буквално на метри до метролинията и върху вече претоварено кръстовище. Виждате визуализацията на предложената скица. Темата мина два пъти комисия, беше искано становище от районния кмет на “Изгрев”, който нямаше възражения, а после му пратиха цялата преписка да я разгледа отново заедно с искане за нов транспортен анализ. Държа я над месец, не направи обществено обсъждане и я върна отново без възражения. В заповедта ще видите историята на преписката и аргументите защо минава комисия. Прочетете точно защо на това място имат право на такова нещо и звъннете после на Диков да го питате. ПУП на Дианабад е изготвен преди десетилетие, а ОУП позволява конкретно на това място до 75 м. строеж. Последната снимка показва плановете за още две кули на мястото на сградата на ПИБ, отново от 75 м. Там районният също нямаше възражения и позволи без да има разрешение за строеж или нещо подобно на собственикът да отреже няколко големи дървета, които биха му пречили в бъдеще", пише Юруков.

Потърсен за коментар бившият главен архитект Петър Диков изпрати извадка от действащия подробен устройствен план, в който отреждането на този имот е за бензиностанция. "Предвиждането по цялостния план е такова. Не нося отговорност за това, че не се спазват цялостните планове, които аз настоявах да има и бяха разработени по мое време", коментира Диков.

Бившият главен архитект Богдана Панайотова коментира, че проектът неслучайно е върнат за доказване на трафика, а във вида, в който се пуска, предизвиква въпроси и за спазване на отстоянията.