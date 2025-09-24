Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ИТН оттегли скандалния проект за небостъргачи край метростанциите

Днес, 17:35
Активистът за отворени данни Боян Юруков визуализира потенциално облагодетелстваните имоти.
Активистът за отворени данни Боян Юруков визуализира потенциално облагодетелстваните имоти.

Партия "Има такъв народ" е оттеглила внесения законопроект за изменение за Закона за устройството и застрояването на Столична община, който би позволил високо строителство в зоните около метростанциите. Проектът явно е оттеглен изненадващо, защото бе насрочен за разглеждане на свиканата за днес и отменена регионална комисия в НС. В същото време от сайта на НС става ясно, че проектът е бил оттеглен ден по-рано - на 23 септември. 

Към момента не са известни детайлните аргументи за оттегляне на проекта. Той предизвика шумен скандал, защото се оказа, че ще засегне десетки зони на София и ще доведе до допълнителното им преуплътняване с високо строителство. Както "Сега" писа, проектът предвижда в 400-метровите зони около съществуващи метростанции максимално позволената височина за застрояване да се вдигне от 100 на 125 метра. Проектът предвиждаше още по-голям подарък за точно определена група имоти - попадащи по Цариградско шосе, с позволена към момента максимална височина от 75 метра. За тях също се предвиждаше вдигане на кота корниз до 125 метра. 

Както "Сега" писа, депутатите аргументираха предложенията изключително лаконично. Според тях действащия лимит  за зоните около метростанциите от 100 метра е остарял и не отчита развитието на града и по-добрата транспортна осигуреност на тези зони. Отделно от това високото строителство могло да се ползва като стена, изолираща шума и запрашаването. В предаването "О"позиция на "Сега" активистът за отворени данни Боян Юруков коментира, че на базата на промените по Цариградско шосе може да се изгради стена от небостъргачи, като от новите правила най-явно могат да се облагодетелстват два конкретни имота. По-високите лимити в останалите зони на града на практика засягат стотици имоти, коментира Юруков. Предложеният проект на ИТН предизвика политически скандал, като кметът Васил Терзиев директно обяви текстовете за лобизъм. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

небостъргачи, Боян Юруков

Още новини по темата

Търгуват се милиони от небостъргачи срещу политическа подкрепа
19 Септ. 2025

МП поиска да се ограничи достъпът до Имотния регистър
08 Авг. 2025

Областни управители вече продават държавни имоти от списъка на МРРБ
07 Юли 2025

Еколози: Държавата продава част от Сердика и езеро
29 Юни 2025

Визуализация показа сеч при застрояването на сграда паметник
14 Апр. 2025

Общественият шум осуети пловдивските небостъргачи
18 Февр. 2025

Абсурдно, но факт: Управата на Пловдив ще отпушва трафика с небостъргачи
10 Февр. 2025

Чудовищен комплекс с 24 високи сгради се задава в Пловдив
07 Февр. 2025

Ще стане ли "Люлин" квартал за баровци
23 Яну. 2025

Бедна ви е фантазията - София се превръща в Мордор
07 Авг. 2024

Васил Терзиев започна чистка в направление „Архитектура“
20 Февр. 2024

Изборният ентусиазъм на българите в чужбина затихва
18 Окт. 2021

Как се приватизира гледката към Витоша
31 Юли 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар