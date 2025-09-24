ИТН оттегли скандалния проект за небостъргачи край метростанциите

Партия "Има такъв народ" е оттеглила внесения законопроект за изменение за Закона за устройството и застрояването на Столична община, който би позволил високо строителство в зоните около метростанциите. Проектът явно е оттеглен изненадващо, защото бе насрочен за разглеждане на свиканата за днес и отменена регионална комисия в НС. В същото време от сайта на НС става ясно, че проектът е бил оттеглен ден по-рано - на 23 септември.

Към момента не са известни детайлните аргументи за оттегляне на проекта. Той предизвика шумен скандал, защото се оказа, че ще засегне десетки зони на София и ще доведе до допълнителното им преуплътняване с високо строителство. Както "Сега" писа, проектът предвижда в 400-метровите зони около съществуващи метростанции максимално позволената височина за застрояване да се вдигне от 100 на 125 метра. Проектът предвиждаше още по-голям подарък за точно определена група имоти - попадащи по Цариградско шосе, с позволена към момента максимална височина от 75 метра. За тях също се предвиждаше вдигане на кота корниз до 125 метра.

Както "Сега" писа, депутатите аргументираха предложенията изключително лаконично. Според тях действащия лимит за зоните около метростанциите от 100 метра е остарял и не отчита развитието на града и по-добрата транспортна осигуреност на тези зони. Отделно от това високото строителство могло да се ползва като стена, изолираща шума и запрашаването. В предаването "О"позиция на "Сега" активистът за отворени данни Боян Юруков коментира, че на базата на промените по Цариградско шосе може да се изгради стена от небостъргачи, като от новите правила най-явно могат да се облагодетелстват два конкретни имота. По-високите лимити в останалите зони на града на практика засягат стотици имоти, коментира Юруков. Предложеният проект на ИТН предизвика политически скандал, като кметът Васил Терзиев директно обяви текстовете за лобизъм.