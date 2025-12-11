Медия без
Гражданският активист Боян Юруков е Човек на годината

Днес, 20:24
Боян Юруков
БХК
Боян Юруков

Блогърът и активист за отворени данни е Човек на годината 2025 г., отличен с престижната награда на Българския хелзинкски комитет. 

Журито присъди 11 награди на хора, граждански групи и организации, които показаха ангажираност, солидарност и устойчиви усилия за защита на човешките права и демократичните ценности.

Юруков беше отличен за работата си по публикуване в достъпен вид на данните за над 4400 държавни имота, планирани за продажба от правителството, както и за устойчивата си дейност по анализ и публикуване на данни в полза на обществото. "Журито не награждава просто един блогър или активист. Награждаваме идеята, че гражданската смелост е форма на служене. И че истинската промяна започва с информираност и с настойчивост. А началото може да бъде поставено дори само от един човек - с компетентност, търпение и здрав морален компас", каза в словото си председателката на журито адвокат Адела Качаунова.

"Винаги съм се страхувал, че знанието може да доведе до страх. Но като гледам тази зала и хората на площада вече си мисля, че не е така. Хората действат, питат повече, гонят отговорност и това създава гражданска енергия и води до промяна", каза Юруков.

В категорията "Защитник на правата на детето", която с подкрепата на УНИЦЕФ - България се връчва за първи път тази година, призът взе Ирина Манушева и инициативата "Училището, което искаме". Наградата връчи представителката на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн. "Ирина, благодаря Ви за всички петиции, становища и застъпничество, с което показвате, че образованието не е просто „политика”, а истинско действие, засягащо живота на всяко дете всеки ден", обърна се тя към наградената.

