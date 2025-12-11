Гражданският активист Боян Юруков е Човек на годината

Блогърът и активист за отворени данни е Човек на годината 2025 г., отличен с престижната награда на Българския хелзинкски комитет.

Журито присъди 11 награди на хора, граждански групи и организации, които показаха ангажираност, солидарност и устойчиви усилия за защита на човешките права и демократичните ценности.

Юруков беше отличен за работата си по публикуване в достъпен вид на данните за над 4400 държавни имота, планирани за продажба от правителството, както и за устойчивата си дейност по анализ и публикуване на данни в полза на обществото. "Журито не награждава просто един блогър или активист. Награждаваме идеята, че гражданската смелост е форма на служене. И че истинската промяна започва с информираност и с настойчивост. А началото може да бъде поставено дори само от един човек - с компетентност, търпение и здрав морален компас", каза в словото си председателката на журито адвокат Адела Качаунова.

"Винаги съм се страхувал, че знанието може да доведе до страх. Но като гледам тази зала и хората на площада вече си мисля, че не е така. Хората действат, питат повече, гонят отговорност и това създава гражданска енергия и води до промяна", каза Юруков.

Блогър пусна картата на над 4400 държавни имота за продажба Блогърът Боян Юруков, който подготвя визуализациите на новото строителство в София, пусна карта на всички над 4400 държавни имота с отпаднала необходимост, които правителството смята да продава.

В категорията "Защитник на правата на детето", която с подкрепата на УНИЦЕФ - България се връчва за първи път тази година, призът взе Ирина Манушева и инициативата "Училището, което искаме". Наградата връчи представителката на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн. "Ирина, благодаря Ви за всички петиции, становища и застъпничество, с което показвате, че образованието не е просто „политика”, а истинско действие, засягащо живота на всяко дете всеки ден", обърна се тя към наградената.

Кои са останалите отличени може да видите тук.

Търгуват се милиони от небостъргачи срещу политическа подкрепа Промените в закона в устройството и застрояването на Столична община, които предвиждат сгради до 125 метра край метростанциите, целят само и единствено печалба на инвеститорите.

Едни ще учат за Дарвин, други - че сме от Бога Добри деца не се възпитават със задължителна религия в училище. Добрите деца растат сред добри хора. Те могат да станат такива, когато имат пример, а не с един час по религия или час по добродетели, който да прави хората добри.