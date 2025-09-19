Медия без
Търгуват се милиони от небостъргачи срещу политическа подкрепа

Внесените промени в закона за застрояване на София са самоцелни и някой вижда шанс да спечели от тях, смята Боян Юруков

Днес, 12:33

Промените в закона в устройството и застрояването на Столична община, които предвиждат сгради до 125 метра край метростанциите, целят само и единствено печалба на инвеститорите. Те се внасят по странен начин, от депутати, които не са избирани от София и единствената им връзка с града е, че работят в него. Тази циничност ни навежда на мисълта, че тези текстове са поръчкови. Това коментира в предаването “Опозиция” активистът за отворени данни Боян Юруков по повод внесени от депутати от ИТН изменения в закона за застрояване на София.

Промените предвиждат в 400-метровите зони около метростанции със статут СМФ да могат да се вдигат 125 метрови сгради. В момента ограничението за тях е 100 м. Отделно с проекта се прави изключение за “Цариградско шосе”, където максимално позволената височина в общия случай се вдига от 75 на 125 метра.

Изключението за “Цариградско шосе” е вдъхновило Юруков да направи анализ кои имоти биха могли да се възползват от новите, по-високи правила. “Въпросът е кой най-много печели. Единият от парцелите, които най-изпъкна, е теренът на “Метро”. Огромен парцел, смесена многофункционална зона. Ако някой прецени, че бизнесът с магазина не върви, има всички предпоставки на мястото един ден просто да се вдигне гора от 125-метрови небостъргачи”, разказа Юруков. Вторият имот, който ще се облагодетелства сериозно, е теренът на мястото на бившето ИПК "Родина". На него е предвидено да се вдигнат 7 кули от по 75-метра. “Малко хора знаят, че това всъщност са два терена. За единият вече е издадено разрешение за строеж, но другият е още на етап виза за проектиране. Ако проектът на депутатите мине, този терен ще получи точно навреме възможност за по-високи параметри”, коментира Юруков. Той обвърза внасянето на краткия законопроект с промяна в една единствена подточка с политическата ситуация и допусна, че някой може да има идеи да търгува печалби срещу политическа подкрепа. “Проектът е внесен при поискан вот на недоверие. Може би някой вижда шанс да изтъргува няколко милиона печалба за нещо такова“, предполага той.

Според него мотивите, с които се внасят промените, са неубедителни и дори неверни. “Специалисти оспорват твърденията, че зоните в близост до метростанции са подходящи за високо строителство. Вече има оплаквания от хора в близост до метростанция “Г.М. Димитров”, че вибрациите се усещат много силно и по някои сгради има пукнатини”, обясни Юруков. 

Във видеото ще видите още:

- Как на инвеститорите се позволява да имат максимална печалба за сметка на влошената градска среда?

- Вярно ли е, че високото строителство до метростанциите спира шума и праховото замърсяване?

- Кои депутати внасят поправките за небостъргачите и кои са парцелите, от които най-много ще се спечели?

 

