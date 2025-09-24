Забраната на телефоните в клас ще доведе до дебнене на котка и мишка

И без мобилни телефони учениците могат да се разсейват в клас, ако в училище им е безсмислено. Това коментира в предаването на Сега - "(О)позиция" - Нели Колева, директор "Стратегически партньорства" към "Заедно в час".

По думите й предложението за забрана на мобилните телефони в училище е в правилната посока, защото екранната зависимост се отразява на когнитивните способности на децата. Според нея обаче когато с една мярка се опитваме да решим различни проблеми, вероятността за успех е по-малка. По думите й е нужно прецизиране на забраната за различните възрастови групи, защото тези, които се нуждаят най-много от ограничение, са най-малките.

"Освен учениците са притеснени и директорите, и учителите - не се знае кой отговаря за мярката, кой ще събира телефоните, те в раниците ли ще стоят и т.н. Това трябва да се изясни, за да бъде мярката подкрепяща, а не поредното нещо, което ще позволи учителите и учениците да си играят на котка и мишка. Учениците могат да се разсейват и без мобилни телефони, когато не виждат смисъл в училище. Редом със забраната трябва да върви и по-широка реформа, за да стане пребиваването в училище смислено и мотивиращо, така че децата да не се сещат, че имат телефони", коментира тя.

Относно новия формат на изпита по математика в 7. клас, който ще включва и задачи от природните науки, Колева успокои учениците, че промяната е символична и не трябва да буди притеснение. По думите й обаче тревожното е, че учителите за пореден път остават неподкрепени, както и че пропастта между силните и слабите ученици се задълбочава.

"Когато правим промяна, която не е истинска промяна, единственото, което постигаме, е да уморим системата от реформи. По-големият проблем е, че не се намалява ножицата в постиженията на различните училища - това не се решава, като вместо задачи за басейн дадем задачи за химически съединения и като мерим не скоростта на коли, а на две мечки. Това не е изучаване на природни науки", смята тя.

Във видеото вижте още:

- Как се налага дисциплина в съвременното училище?

- Може ли да бъдат оставени училищата да се самооценяват?