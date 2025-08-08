Медия без
МП поиска да се ограничи достъпът до Имотния регистър

По-малък кръг лица да получат преписи от вписани в него актове, предлага правосъдният министър

Днес, 16:02
Георги Георгиев
БГНЕС
Георги Георгиев

Рязко да се ограничи кръгът от хора, които могат да получават незаверени преписи и препис-извлечения от актове, вписани в имотния регистър – това предлага министърът на правосъдието Георги Георгиев с промени в Правилника за вписванията, които днес бяха публикувани за обществено обсъждане.

Проектът му предвижда, че всякакъв вид преписи ще могат да бъдат издавани както и досега на следните лица: страните; техните представители по закон или пълномощници; нотариусите и техни служители; адвокатите, младшите адвокати и адвокатските сътрудници; частните съдебни изпълнители и техни служители; органите на съда, прокуратурата и следствието. Така според Георгиев ще се възпрат имотните измамници.

От ведомството му твърдят, че с изменението "не се ограничава възможността на едно лице, което възнамерява да придобие имот, да проучи дали продавачът наистина е собственик и дали няма тежести върху имота".

"В тези случаи може да се поиска справка или удостоверение от службата по вписванията за имот, за лице и за определен период. Ако това не е достатъчно, може да изиска и копия от актовете от собственика на имота, който има свободен достъп до тях. Накрая, може да се обърне за съдействие към нотариус или адвокат", казват от министерството.

Другата гледна точка

Според блогъра Боян Юруков промяната е "крайно опасна". Той обяснява във Фейсбук, че сега достъпът до Имотния регистър става с електронен подпис, което позволява да се проследи кой и кога е гледал документите.

"В момента този свободен, но проследим достъп до актовете се използва именно за борба с измамите - всеки от нас може да види ясно дали и кой притежава имот, от който се интересуваме, дали документът пред нас е подправен и е спирачка за редица други схеми, за които чуваме в медиите. Георгиев се опитва да махне именно безценен инструмент в ръцете на обикновените граждани, с който се пазим", смята Юруков.

Той допълва, че този инструмент е ценен за проследяване на "корупция, връзки между политици, бизнес, прокурори, съдии, нездрави интереси и схеми каквито прозират в продажбата на 4400-те държавни имота". "Именно тази публичност позволена и уредена нормативно се опитва да затрие Георгиев. За всеки обръщал внимание на нещо в държавата е ясно, че ще е в полза на ГЕРБ НН и ДПС НН", заявява блогърът.

