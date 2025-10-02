Правосъдният министър обвини ДБ в "национално предателство"

Странна словесна битка се разигра днес в Народното събрание. Всичко тръгна от решение на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), с което се прекратява т.нар. пост-мониторингов диалог с нашата страна. Това принципно положително развитие обаче даде повод на политиците за взаимни обвинения, които показаха, че те разчитат едни и същи събития по диаметрално противоположен начин. Кулминацията дойде, когато правосъдният министър Георги Георгиев, пристигнал в парламента по съвсем друг въпрос, обвини опозиционната ДБ в "национално предателство".

За какво става въпрос

Вчера пресслужбата на ПАСЕ обяви прекратяването на диалога. В съобщението се казва, че международната организация приветства това, че България е преодоляла политическата криза, одобрява направените от българския парламент промени в Конституцията, ограничаващи главния прокурор, приемането на антикорупционния закон и други мерки (повечето бяха прокарани при управлението на т.нар. сглобка – бел.а.).

В същото време се отбелязва, че правосъдната реформа е само частично приложена заради отмяната й от Конституционния съд и се призовава тя да бъде продължена с нови законови и/или конституционни промени. Изразява се загриженост за положението на ромското малцинство у нас и се напомня за отказа на българските власти да регистрират сдружения на хора с "македонско етническо самосъзнание".

Как го интерпретират политиците

В декларация от парламентарната трибуна Станислав Балабанов от ИТН победоносно обяви, че "след 27 години бе свален мониторингът на ПАСЕ над България, тоест, България е изпълнила всички условия на Съвета на Европа и не е втора ръка държава". По думите му, българските представители в ПАСЕ са убедили колегите си от други страни да подкрепят тази резолюция и единствените, които са се противопоставили, са трима членове на ПАСЕ от Северна Македония и един въздържал се от България – Надежда Йорданова от ДБ. "Няма по-антибългарско гласуване от това ... поражда отвращение, недоумение и абсолютно презрение", декларира Балабанов и поиска обяснение от Йорданова.

Отговори съпартиецът й Атанас Славов. Той обясни, че става въпрос за пост-мониторингов диалог, който, макар и правилно прекратен, съдържа редици препоръки към България – за проблеми с върховенството на правото, със структурата на правосъдието, с прокуратурата. "Всичко това остава на масата ... Нека не се заблуждаваме, че България е завършена правова държава, че всичките ни основни проблеми са решени и трябва триумфално да се поздравим с архаичните вече мониторингови механизми", каза депутатът от ДБ. И упрекна управляващите, че си присвояват нещо позитивно, за което имат "много малък принос".

"Някакви хора скриват гузната си съвест", реагира Балабанов. На свой ред той нападна опозицията, че си приписва заслуги – Славов беше казал, че благодарение на тях е било закрито специализираното правосъдие, а според депутата от ИТН това е станало със законопроект на ИТН, който ДБ е подкрепила. Той нарече обясненията на Славов "фалшиви опорки", а Йорданова директно обвини в предателство.

Подкрепи го Станислав Анастасов от ДПС-НН. По думите му, имало е опасност пост-мониторинговият диалог да прерасне в пълен мониторингов механизъм, който да "даде възможност на всички недоброжелатели на България да се възползват от още повече средства да удрят страната ни на международната сцена". Според Анастасов Надежда Йорданова съзнателно е гласувала точно за това.

Възмутен от управляващите, на трибуната излезе Божидар Божанов, съпартиец на Надежда Йорданова. Той каза, че проектът за закриване на спецправосъдието е изработен от самата Йорданова като правосъден министър. Що се отнася до гласуването "въздържал се", Божанов обясни, че "това е нашият сигнал към българското общество, че не можем да кажем, че всичко е наред с правосъдието". "Нещата се влошават и на този фон да цъкнем копчето "за" би било нелепо, би било "на свинче – звънче" и няма да ви казвам на кое свинче", натърти депутатът.

Заради думите му скочи на трибуната Йордан Цонев от "Новото начало", който се върна към любимата си теза – че ПП-ДБ прокарва влиянието на Джордж Сорос в България. "Мантрата "върховенство на закона" е мантра на "Сорос обществото"", декларира депутатът ("върховенство на закона" е концепция, която се заражда още през 19-и век – бел.а.). Той обвини ДБ, че са "създали" Съюза на съдиите, за да превземат правосъдието, и ги нарече "клика на политическите доносници". А накрая насмешливо призова лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов да коментира темата като "защитник на българското". Националистът излезе на трибуната, колкото да обяви, че в съдебната система се води битка между "лобито на Прокопиев и лобито на Пеевски".

През цялата разправия водещият заседанието Драгомир Стойнев остави депутатите да си говорят колкото и каквото искат, без да ги прекъсва, порицава или ограничава (макар че определено имаше нужда – бел.а.).

Политическа атака

Следобеда на парламентарната трибуна излезе министърът Георги Георгиев, от когото се очакваше да представи предложенията на правителството за промени в Наказателния кодекс срещу незаконните старчески домове. Вместо това, Георгиев дръпна дълга реч, изпъстрена с атаки срещу опозицията, във връзка с решението на ПАСЕ и гласуването на Йорданова.

Той описа решението като "огромен напредък" за България, постигнат благодарение на подкрепата на 45 страни-членки на асамблеята. После Георгиев се прехвърли на гласуването на Йорданова - направи й комплимент, че е работила за успеха с ПАСЕ, и после обяви, че нейното гласуване "не е плод на лично решение". "Някой политически гуру е решил да й окаже натиск. Като правосъден министър тя добросъвестно е полагала усилия за провеждането на реформи и има заслуги за тях. Като не си подкрепяш реформите с гласуването, или те не са добри, или нещо друго се е случило", заподозря министърът (той не каза кой е "гуруто", нито какво "друго се е случило" - бел.а.).

Георгиев с драматичен тон прочете клетвата, която по Конституция полагат депутатите, и намекна, че тя е била нарушена с това гласуване, за да бъдат "обслужени дребни политически сметки". "Това е символ на позора, националното предателство, погазването на клетвата и безотговорното поведение, когато политическият егоизъм взема връх над достойното държавническо поведение!", обяви той, сподирен от аплодисментите на депутатите от мнозинството.

"Какво ви накара да злоупотребявате с нашата политическа позиция и да я изкарвате национално предателство?", попита в отговор Божидар Божанов. Георгиев не отговори, обяви поведението на ДБ за "политическо заяждане", към което имал "мижав интерес". Тук изведнъж се включи Костадин Костадинов, който се заинтригува от коментари на министъра, че има напредък по възпирането на делата, които завеждат срещу България македонистки активисти, и поиска Георгиев да му сподели информация по темата. Министърът го направи - надълго и нашироко, като така започна да изглежда, че се провежда изслушване по темата.

Накрая депутатите от "Възраждане" и председателят на парламента Наталия Киселова се скараха за процедурата, при която министрите участват в дебати с депутатите. Киселова толкова се ядоса, че обяви, че някои депутати се "правели на по-умни, отколкото са умните и красивите".

Подигравка

Междувременно членове на младежката организация на ДПС-НН устроиха зрелище (галерия от снимки с младите хора в действие - в края на дописката) в коридорите на парламента - причакваха депутати от ПП-ДБ, за да им раздават тениски с подигравателни надписи.

Младите партийци се срещнаха с парламентарната си група, снимаха се с депутатите, включително и с лидера Делян Пеевски, което показа, че акцията им е била одобрена на най-високо ниво в ДПС. Даже влязоха в пленарната зала, където бяха представени от парламентарната трибуна от Хамид Хамид от ДПС-НН.