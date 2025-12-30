МВР прави важни промени за издаване на шофьорски книжки

МВР прави промени при издаването и подновяването на шофьорски книжки. Това става ясно от пуснати за обществено обсъждане в правителствения Портал за консултации промени в Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. "за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства".

Предвижда ссе заявление за издаване на книжка да може да се подава по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с квалифициран електронен подпис. Органът, който издава свидетелството за управление на МПС, изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на свидетелството за управление на МПС.



В потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР, разказва финансовият портал Pariteni.bg, който е направил преглед на промените.



Друга промяна предвижда при възстановяване на правоспособност след отнемане на контролните точки на водача да се издава ново свидетелство за управление въз основа на служебно изпратен от регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ оригинален протокол за успешно положен изпит.

При придобиване на нова категория или при допълнително вписване на код, който предвижда ограничителни условия за ползване на свидетелството, на водача се издава нова книжка, въз основа на служебно изпратен от регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ оригинален протокол за успешно положен изпит.



Старата книжка се връща за унищожаване при получаване на новата.

С наредбата се въвежда възможност за подмяна на книжката въз основа на заключение от ТОЛЕК или ТЦЛЕК, че водачът не отговаря на изискванията за някоя от вписаните в свидетелството му категории. Тази промяна се налага, защото на практика има случаи, при които по време на валидността на свидетелството, след извършена проверка или медицинско заключение, се установява, че водачът не отговаря на изискванията за определена категория. Въвежда се нов образец декларация с която водачът трябва да декларира, че няма да управлява МПС от категорията, за която е установено, че не отговаря на изискванията.



За чуждите граждани с българска шофьорска книжка, но без постоянен адрес на територията на България, наложените им наказания и принудителни административни мерки ще се водят на отчет от звената „Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР според настоящия им адрес, пише още в промените.