Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ДБ поиска от кабинета да отнеме сградата на ДПС

Мястото, където Пеевски настани партийната си централа, трябва да се върне на държавните агенции, настояват от коалицията

Днес, 10:19
Според Ивайло Мирчев (вляво) връщането на сградата ще "възстанови справедливостта".
БГНЕС
Според Ивайло Мирчев (вляво) връщането на сградата ще "възстанови справедливостта".

От ДБ ще внесат в Народното събрание проект на решение, с което да се възложи на Министерския съвет да отнеме сградата, в която се настани ДПС-НН на Делян Пеевски. Това обяви от парламентарната трибуна тази сутрин единият от лидерите на коалицията – Ивайло Мирчев.

През ноември 2024 г. служебният кабинет на Димитър Главчев предостави на партията сградата на столичната улица "Врабча" 23. Пеевски реши да изостави дотогавашната централа на ДПС на булевард "Александър Стамболийски" 45 и да премести централата си на новото място. Офиси в същата сграда имаха служители на НАП, агенцията за инвестиции и агенцията за публични предприятия. Правителството ги принуди спешно да си търсят нови места, където да работят, за да освободят място за фракцията на Пеевски. По онова време съдът все още не беше обявил водача на "Новото начало" за единствен лидер на ДПС.

Тази сутрин, когато се провеждаше т.нар. блицконтрол с участието на премиера Росен Желязков и неговите заместници, Ивайло Мирчев попита колко е струвало за последната година преместването на държавните агенции от сградата на "Врабча" 23. Желязков обеща да провери и да му даде точните числа.

По данни на Мирчев преместването досега е струвало около 10 млн. лв. Той не сподели източника си на информация. И обяви, че ДБ е приготвила проект на решение, с което да отнеме сградата от ДПС и да я върне обратно на държавните агенции. "Ако вие сте смел, може да направите така, че да възстановите тази справедливост", каза Мирчев на премиера, който мълчаливо прие проекта на решение (символично, тъй като проектът трябва първо да се приеме от парламента – бел.а.).

Искането на Мирчев да получи точна сума на разходите подразни водещия на заседанието Драгомир Стойнев от БСП-ОЛ. Той прочете с назидателен тон откъс от парламентарния правилник, в който се казва, че при блицконтрола депутатите могат да задават въпроси само за общата политика на правителството, и обвини Мирчев, че се "опитва да раздава морал чрез трибуната".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ивайло Мирчев, ДБ, ДПС-Ново начало, партийна централа

Още новини по темата

Правосъдният министър обвини ДБ в "национално предателство"
02 Окт. 2025

Протест срещу Пеевски блокира движението пред централата на ДПС
25 Септ. 2025

Разбиват жълтите павета зад НС заради Пеевски, алармира ДБ
20 Септ. 2025

ПП принуди Пеевски да влезе пеш в парламента
18 Септ. 2025

ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
18 Септ. 2025

Завесата се спуска над епохата на Доган
17 Септ. 2025

Областен управител от ГЕРБ припозна "Новото начало"
14 Септ. 2025

Мирчев: Борисов е стар лъв, притиснат от хипопотама Пеевски
30 Авг. 2025

Ивайло Мирчев: 400 агенти от ДАНС ще бъдат пенсионирани по списък
28 Авг. 2025

"Ново начало" и ГЕРБ рекламират дружба във Варненско
18 Авг. 2025

Европрокуратурата ще се настани в бившата централа на ДПС
28 Юли 2025

"Ново начало" овладя Фейсбук страницата на ДПС
24 Юли 2025

В ход е ново политическо пренареждане
24 Юли 2025

ВСС дава бившата централа на Доган на хората на Кьовеши
23 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар