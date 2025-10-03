ДБ поиска от кабинета да отнеме сградата на ДПС

От ДБ ще внесат в Народното събрание проект на решение, с което да се възложи на Министерския съвет да отнеме сградата, в която се настани ДПС-НН на Делян Пеевски. Това обяви от парламентарната трибуна тази сутрин единият от лидерите на коалицията – Ивайло Мирчев.

През ноември 2024 г. служебният кабинет на Димитър Главчев предостави на партията сградата на столичната улица "Врабча" 23. Пеевски реши да изостави дотогавашната централа на ДПС на булевард "Александър Стамболийски" 45 и да премести централата си на новото място. Офиси в същата сграда имаха служители на НАП, агенцията за инвестиции и агенцията за публични предприятия. Правителството ги принуди спешно да си търсят нови места, където да работят, за да освободят място за фракцията на Пеевски. По онова време съдът все още не беше обявил водача на "Новото начало" за единствен лидер на ДПС.

Тази сутрин, когато се провеждаше т.нар. блицконтрол с участието на премиера Росен Желязков и неговите заместници, Ивайло Мирчев попита колко е струвало за последната година преместването на държавните агенции от сградата на "Врабча" 23. Желязков обеща да провери и да му даде точните числа.

По данни на Мирчев преместването досега е струвало около 10 млн. лв. Той не сподели източника си на информация. И обяви, че ДБ е приготвила проект на решение, с което да отнеме сградата от ДПС и да я върне обратно на държавните агенции. "Ако вие сте смел, може да направите така, че да възстановите тази справедливост", каза Мирчев на премиера, който мълчаливо прие проекта на решение (символично, тъй като проектът трябва първо да се приеме от парламента – бел.а.).

Искането на Мирчев да получи точна сума на разходите подразни водещия на заседанието Драгомир Стойнев от БСП-ОЛ. Той прочете с назидателен тон откъс от парламентарния правилник, в който се казва, че при блицконтрола депутатите могат да задават въпроси само за общата политика на правителството, и обвини Мирчев, че се "опитва да раздава морал чрез трибуната".