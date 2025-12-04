Ивайло Мирчев: Пеевски гласува БТР-и за Украйна, за да излезе от "Магнитски"

Санкционираният за корупция Делян Пеевски се е подписал под предложението на ПП-ДБ за пращането на БТР-и с отпаднала необходимост за Украйна, за да излезе от списъка "Магнитски". Това стана ясно от думите на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев.

По-рано днес Пеевски размаха пред парламентарни репортери законопроекти от времето на сглобката, на които се виждат подписите на лидери и депутати от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС, чийто почетен председател по онова време беше Ахмед Доган. "Всички бяха част от нас, сглобката беше едно цяло. Не могат да избягат от миналото си, аз ще ги достигна всички. Всички бяха част от нас", каза Пеевски.

След това Мирчев обясни, че е намерил в жандармерията бронетранспортьори и е предложил да бъдат изпратени на Украйна. "Пеевски, понеже искаше да излиза от "Магнитски", си беше пратил секретарката с нейния телефон, и тя каза, че Пеевски иска да говори с мен и моли да се подпише, за да го освободят от "Магнитски". На въпрос коя е въпросната секретарка, Мирчев отговори, че "тя е с функция на секретарка, депутат". И добави, че след това Пеевски е държал да се подписва под всички предложения на ПП-ДБ. "Ние винаги сме се борели срещу руската пропаганда. Този, който се врътка дали иска да влиза, или излиза от "Магнитски", този квантов лунатик е Пеевски", каза Мирчев.

Трябва да се припомни, че миналата година наказаният от САЩ Делян Пеевски беше отличен с медал за особени заслуги към украинския народ.

По повод вчерашната случка, в която Пеевски и Мирчев почти се сбиха, съпредседателят на "Да, България" отговори, че се е държал по начин, по който всеки български гражданин иска да се държи спрямо Делян Пеевски.

Вот на недоверие

Другият съпредседател в ПП-ДБ Божидар Божанов каза, че темата на вота на недоверие срещу правителството, който се очаква да бъде внесен утре, е провалът в икономическата политика. "Бюджетът е само капка от грешно провеждана икономическа политика на кабинета", каза Божанов.

След многолюдния протест на 1 декември обединението излезе със заявка, че оттеглянето на бюджета е недостатъчно, за да потуши хорското недоволство и затова поиска оставката на кабинета.

Днес в "Льо Монд" има статия за Пеевски. Иво Божков я представи в профила си във "Фейсбук":