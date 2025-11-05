Британското посолство направи за смях Борисов за Пеевски

Британското посолство в София буквално направи за смях лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по повод неговите изявления как преговарял с Дейвид Камерън за сваляне на санкциите по закона "Магнитски" на Делян Пеевски.

Провокирано от думите на Борисов, дипломатическото представителство изпрати официална позиция до медиите "в отговор на скорошните изявления на г-н Бойко Борисов, председател на партия ГЕРБ и народен представител в българското Народно събрание, относно разговорите му с бившия министър на външните работи на Обединеното кралство лорд Дейвид Камерън (2023–2024 г.) по въпроса за санкциите"

В позицията се напомня на Борисов, че в условията за отмяна на санкции "не се предвиждат преговори между правителства". "Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства. Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията", пише британското посолство.

"Всички режими за санкции, въведени от Обединеното кралство имат конкретни цели, определени в съответното законодателство. Целта на режима за глобални санкции срещу корупцията е да предотвратява и противодейства на сериозни случаи на корупция. Санкциите остават в сила", заявяват още от мисията на Великобритания в София..

"Аз лично съм преговарял с външния министър, с Дейвид Камерън, когато беше тук, да паднат санкциите по "Магнитски", каза часове по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор на журналистически въпрос дали Мария Габриел е преговаряла с Великобритания санкционираният за корупция лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да бъде изваден от списъка.

Информация за кореспонденция между Габриел и британското правителство беше разпространена преди няколко дни от "Да, България". "Не знам за Мария Габриел, но аз лично съм преговарял", каза Борисов.

Той заяви, че Пеевски е попаднал "несправедливо" в списъка "Магнитски", и изтъкна, че лидерът на ДПС-НН не е продавал паспорти. През 2021 г., след като Пеевски беше санкциониран по американския закон "Магнитски", се завихри скандал по темата за "златните паспорти" - даването на българско гражданство на чужденци срещу инвестиция у нас. В официалното съобщение на САЩ за налагането на санкциите, наред с други обвинения, се говори и за участието на Пеевски в корупционни схеми с българско гражданство. В началото на миналата година пък беше създадена поредната парламентарна анкетна комисия, която трябваше да се занимава с търговията със "златни паспорти". Тя бе наложена на НС лично от Пеевски.

На въпрос кой е продавал българско гражданство Борисов кратко отговори, че "който е продавал, вече е в затвора".

"Аз участвах, когато налагаха санкциите, а когато излязоха санкциите, бях в посолството на САЩ с посланичката и Джим О`Брайън. Знам всичко по тези санкции. Освен това съм говорил с много от партньорските служби по тази тема. Там още по-силен е въпросът как милиарди долари излязоха от рафинерията и отидоха в посока Русия. По това се работи в момента", каза Борисов. И добави, че многократно говорил по времето на "сглобката" с Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов за свалянето на санкциите над Делян Пеевски. "Съдействат на максимум с всички средства", каза той.

Борисов коментира и информацията на bird.bg, че дъщеря му е придобила дял в строителна фирма на съмнително ниска цена. "Не е моя работа. Не ме интересува. Ако е участвала в обществена поръчка - държавна, общинска, за европейски пари - ще коментирам", каза Борисов.

През февруари 2025 г. Венета Борисова е станала собственик на 19.35% от капитала на фирма “Елит стил инженеринг”. Целият капитал на фирмата е в размер на 1240 лв. и 19.35% дял се равнява точно на 240 лв., като закупуването на тази стойност не е незаконно. Фирмата обаче има много сериозен актив - имот от 8,6 декара в района на “Панчарево” и презаверено през миналата година разрешение за строеж.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Пред журналисти в парламента съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев заяви, че думите на Борисов, че заедно с Кирил Петков и Христо Иванов са преговаряли за отпадане на санкциите на Пеевски, са "абсолютна лъжа". Той припомни, че през 2021 г. като служебен министър е предложил на Министерски съвет санкциите да се разширят в България, за да се запази българската финансова система.

"Абсолютно справедливи са санкциите и България е единствената страна, в която лица по "Магнитски" не са разследвани и осъдени. Всички други държави, където има санкционирани лица, те са в затвора", каза още Асен Василев.

В опровержение на думите на Борисов във Фейсбук профила на "Да, България" излезе и бившият председател на партията Христо Иванов. По думите му той никога не е оказвал съдействие за свалянето на американските и британските санкции на Пеевски.

"Борисов и Пеевски никога не са имали никакви ограничения, свързани с елементарна човешка почтеност, да злоупотребяват безочливо с бездоказателствени лъжи с цел компрометиране и запушване устата на своите опоненти, но самото развитие на събитията от периода 2022 - 2024 г. потвърждава думите ми за всеки, който всъщност се интересува от истината", пише Христо Иванов. Той обвинява Борисов, че се е "е вградил в това статукво буквално като мома в мост", както и че когато е имал възможност да се разграничи от Пеевски, всъщност само е потвърждавал "безостатъчната си отдаденост и зависимост на корупционния модел на завладяване на българските институции, свързван на този етап изключително с Делян Пеевски".