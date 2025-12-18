Пеевски освободи кабинета на Тодор Живков в Народното събрание

Делян Пеевски се е освободил кабинета си, който вече е музей, посветен на "сглобката" с ПП-ДБ. Това стана ясно от думите на единия от съпредседателите в обединението ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Вчера Пеевски показа на парламентарните журналисти преобразения си кабинет. По диваните има картонени макети на бивши и настоящи председатели на ПП-ДБ, подписани от ГЕРБ, ДПС и обединението законопроекти, големи пана, на които се виждат предполагаеми съобщения между Кирил Петков и Пеевски. Музеят си има и уредничка. На журналистически въпрос къде ще е новият му кабинет Пеевски отговори, че ще се помещава "в парламента, там има много кабинети".

"След нашето искане Пеевски да напусне кабинета на Тодор Живков в Народното събрание, днес той се е омел и кабинетът му вече е музей. Това има символно значение. Знак за неговото обезвластяване от гнева на хората", каза Мирчев. Следващата стъпка, по думите му, е комисията по вътрешна сигурност да гласува свалянето на охраната на Пеевски. "За да няма нито един български депутат, който да използва НСО и барети", каза Мирчев пред журналисти в парламента.

Мирчев обвини ДПС-НН, че са излъгали, че Христо Иванов е получавал охрана от НСО. "Никога Христо Иванов не е ползвал нито охрана, нито шофьор, откакто сме представени в българския парламент. Излъгаха и за броя охранители от НСО, за заплатите, за броя на баретите, за полицията и жандармерията, които поддържат охраната на Пеевски. Има и въпроси по отношение на колите, които се използват", каза той.

По-късно в Народното събрание лидерът на ДПС-НН заяви: "Ще поискам още днес да бъде прегледана нуждата от моята охрана. Аз ще приема решението на комисията. Тогава не приех охраната, но настояха да я взема. На всеки 6 месеца се преценява дали да остане охраната. Досега не са я свалили. В миналото съм го правил и съм се отказвал от тази охрана. Но няма да позволя да оставят народни представители и други държавни служители без охрана, това е несериозно". Днес ПП-ДБ внасят за разглеждане законопроект за сваляне на охраната от НСО на народни представители.

"Ние държава ли сме?! Темите на държавата не са кабинетът на Пеевски, не са охраната на Пеевски или Борисов. Темите на държавата са спекулата, цените на стоките и услугите, заплатите на хората. Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев. Ние го спасихме с петте процента (има предвид поправката в удължителния закон за вдигане на бюджетните заплати с 5% от 2026 г.), защото разбрахме какви бели са направили тези момчета, но го направихме заради хората", посочи той.

Според другия съпредседател в ПП-ДБ Божидар Божанов "Пеевски започва да губи един по един символите на своята нелигитимна власт". "Пеевски е наврян там, където заслужава – в някоя малка стаичка. Задачата е на изборите той да остане в ъгъла. Затова ще настояваме и за машинното гласуване и ограничаването на изборните измами“, подчерта Божанов.

"Всички видяха, че Пеевски е един страхливец! След натиска на хората и на протестите Пеевски напусна кабинета и свали охраната си", каза Ивайло Мирчев. Той припомни, че след щурма на "Росенец" преди пет години, държавната охрана на Пеевски е паднала, защото и тогава хората излязоха на площадите. "Същото се случва и днес, това работи", каза той.