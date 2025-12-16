Бум на хора с ТЕЛК отвори дупка от 178 млн. лв. в бюджета

Огромно увеличение на хората, които получават различните видове помощи за увреждания, доведе до близо 178 млн. лв. недостиг в социалния бюджет за тази година. Парите бяха отпуснати вчера от правителството, като днес от социалното министерство обясниха пред "Сега", че основната причина за отпускането на допълнителните средства е постоянният ръст на хората с увреждания в цялата страна, които се освидетелстват от органите на медицинската експертиза. Данните, които министерството предостави в отговор на въпроси на редакцията, показват много тревожна ситуация с ТЕЛК, за която многократно споменава и министър Борислав Гуцанов.

Бюджетът за хората с увреждания е надвишен най-сериозно по линия на личните асистенти - тук вчера са отпуснати 110 376 900 лв. допълнително, за да се покрият извънредните разходи. За месечните помощи по Закона за хората с увреждания се дават още 30 423 300 лв. над планираните средства, а за месечни помощи за дете с трайни увреждания - 37 000 600 лв.

Данните показват, че за периода 2019 – 2024 г. хората, които получават месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания са се увеличили от 636 093 на 697 525. Към момента техният брой достига близо 733 200 души, съобщават от социалното министерство. Увеличава се и броят на децата с трайни увреждания. Към момента Агенцията за социално подпомагане изплаща месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане за почти 30 000 деца. Статистиката показва, че техният брой нараства с над 1200 средно на година.

Същата тенденция се наблюдава и при хората, които ползват личен асистент. За период 2019 – 2024 г. техният брой се е увеличил от 9092 на 70 437, а към момента достига близо 82 000 души. Статистиката показва, че всеки месец хората, които ползват лична помощ, се увеличават средно с по 1080.

Годишният бюджет за хората с увреждания също вече достига внушителни размери. Заради постоянното нарастване на броя на хората с трайни увреждания се очаква разходите за месечна финансова подкрепа за 2025 г. по Закона за хората с увреждания да достигнат близо 867 млн. лв. В резултат на постоянния ръст на броя на хората, които ползват личен асистент, се очаква разходите по Закона за личната помощ за 2025 г. да надхвърлят 1,267 млрд. лв. Общите разходи за месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се очаква да надхвърлят 255 млн. лв., показват данните на МТСП.

Заради огромния ръст при хората с ТЕЛК и личните асистенти социалният министър разпореди да бъде направен анализ на разходите за социални плащания за хора с увреждания. След разговор с министър Силви Кирилов беше създадена и работна група, която да оптимизира работата на органите на медицинска експертиза с цел постигане на по-голяма справедливост в системата на хората с увреждания. Анализ се прави и на въздействието на закона за личната помощ.