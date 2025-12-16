Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бум на хора с ТЕЛК отвори дупка от 178 млн. лв. в бюджета

Огромен преразход има при личните асистенти, които се увеличават лавинообразно

16 Дек. 2025Обновена
БГНЕС

Огромно увеличение на хората, които получават различните видове помощи за увреждания, доведе до близо 178 млн. лв. недостиг в социалния бюджет за тази година. Парите бяха отпуснати вчера от правителството, като днес от социалното министерство обясниха пред "Сега", че основната причина за отпускането на допълнителните средства е постоянният ръст на хората с увреждания в цялата страна, които се освидетелстват от органите на медицинската експертиза. Данните, които министерството предостави в отговор на въпроси на редакцията, показват много тревожна ситуация с ТЕЛК, за която многократно споменава и министър Борислав Гуцанов.

Бюджетът за хората с увреждания е надвишен най-сериозно по линия на личните асистенти - тук вчера са отпуснати 110 376 900 лв. допълнително, за да се покрият извънредните разходи. За месечните помощи по Закона за хората с увреждания се дават още 30 423 300 лв. над планираните средства, а за месечни помощи за дете с трайни увреждания - 37 000 600 лв.

Данните показват, че за периода 2019 – 2024 г. хората, които получават месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания са се увеличили от 636 093 на 697 525. Към момента техният брой достига близо 733 200 души, съобщават от социалното министерство. Увеличава се и броят на децата с трайни увреждания. Към момента Агенцията за социално подпомагане изплаща месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане за почти 30 000 деца. Статистиката показва, че техният брой нараства с над 1200 средно на година.

Същата тенденция се наблюдава и при хората, които ползват личен асистент. За период 2019 – 2024 г. техният брой се е увеличил от 9092 на 70 437, а към момента достига близо 82 000 души. Статистиката показва, че всеки месец хората, които ползват лична помощ, се увеличават средно с по 1080.

Годишният бюджет за хората с увреждания също вече достига внушителни размери. Заради постоянното нарастване на броя на хората с трайни увреждания се очаква разходите за месечна финансова подкрепа за 2025 г. по Закона за хората с увреждания да достигнат близо 867 млн. лв. В резултат на постоянния ръст на броя на хората, които ползват личен асистент, се очаква разходите по Закона за личната помощ за 2025 г. да надхвърлят 1,267 млрд. лв. Общите разходи за месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се очаква да надхвърлят 255 млн. лв., показват данните на МТСП. 

Заради огромния ръст при хората с ТЕЛК и личните асистенти социалният министър разпореди да бъде направен анализ на разходите за социални плащания за хора с увреждания. След разговор с министър Силви Кирилов беше създадена и работна група, която да оптимизира работата на органите на медицинска експертиза с цел постигане на по-голяма справедливост в системата на хората с увреждания. Анализ се прави и на въздействието на закона за личната помощ.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ТЕЛК, медицинска експертиза, хора с увреждания

Още новини по темата

ТЕЛК решения ще могат да се отменят до 5 г. назад
24 Ноем. 2025

Половин милион ТЕЛК решения са издадени за 2 г.
21 Ноем. 2025

НОИ ще проверява инвалидни пенсии в здравните досиета
18 Ноем. 2025

МВР e росна китка от пенсионери, инвалиди, роднини, разследвани
13 Ноем. 2025

Децата с увреждания пак остават без увеличение на парите
04 Ноем. 2025

Депутати предлагат мерки срещу измамите с ТЕЛК
24 Окт. 2025

НОИ обяви промени в сроковете за инвалидните пенсии
22 Окт. 2025

Две министерства готвят затягане на ТЕЛК
29 Септ. 2025

40% от ТЕЛК решенията са дигитализирани
13 Септ. 2025

Министър поиска преглед на социалните придобивки от ТЕЛК
03 Септ. 2025

До 435,48 лв. ще е помощта за хора с увреждания от 2026 г.
03 Юли 2025

Пациенти пак чакат с часове по опашки пред ТЕЛК
03 Юни 2025

МЗ променя бонусите в ТЕЛК с цел по-бърза работа
13 Май 2025

Промените в ТЕЛК не спряха измамите
25 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ